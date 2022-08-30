В россии отчитались о проведении "альтернативной Олимпиады", которую никто не заметил

Многие россияне не заметили проведение "грандиозного" спортивного форума

Министр спорта рф Олег Матыцин подвел итоги Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта. Эти соревнования проводят в россии, чтобы спортсмены не простаивали в условиях международной изоляции.

Соответствующее заявление российского министра доступно на ТАСС. Чиновник считает, что Спартакиада проходит успешно, хотя даже россияне не знают о проведении турнира, который должен импортозаместить Олимпийские игры, на которых россиян явно не ждут после полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Я увидел достаточно, на многих соревнованиях был лично. Вижу, что праздник состоялся, несмотря на некоторые скептические замечания, но не только по моему мнению – по мнению спортсменов, тренеров, организаторов, Спартакиада проходит успешно.

Очень хорошие эмоции, очень важно, чтобы в период, когда нет большого количества стартов, спортсмены получили возможность участвовать в хороших современных условиях по организации и по конкуренции", — заявил Матыцин.

Российские пользователи сети лишь посмеялись со слов министра. Юзеры отмечают, что впервые слышат про Спартакиаду.

Отметим, I-я Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта 2022 года проходит с 10 августа по 2 октября 2022 года между субъектами рф. Основная соревновательная часть турнира проходила с 20 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что ФИФА продала права россии на показ матчей ЧМ-2022 по футболу. Напомним, болгарский футболист поддержал российских спортсменов.