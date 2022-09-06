Теннисистка поделилась своими мыслями о бане российских спортсменов и ситуации в стране

Первая ракетка россии Дарья Касаткина, которая недавно призналась в гомосексуальности, высказалась о российском вторжении, своих знакомых в россии и запрете на участие национальных команд рф в международных состязаниях.

В программе "Осторожно: Собчак" она рассказала, что поддерживает отношения со спортсменками из Украины, интересуется вопросом безопасности их близких. Касаткина отметила, что в начале вторжения ей было страшно от неизвестности, несмотря на то, что на ее родине ничего не произошло: "Я не знаю, что там было на душе у людей из Украины, потому что весь этот п****ц происходил у них прямо на глазах с их близкими людьми. Не знаю, мне кажется, это один из самых плохих дней за последние много лет", — вспоминает теннисистка.

Она осудила своих друзей и знакомых из россии за веселье в сторис в соцсетях. "Я думаю, ну они что, конч**ные", — отметила Касаткина, добавив, что у всех есть родные и знакомые в Украине и ее удивило, что нельзя прекратить публикацию таких сообщений хотя бы на время.

Про бан спортсменов

Касаткина также высказалась, что согласна з ограничениями для участия в спортивных событиях национальных команд, а также структур поддерживаемых госфинансированием. Не до конца она согласна с баном самостоятельных спортсменов. В частности она понимает почему их дисквалифицировали с Уимблдона, но принять это решение было сложно. Теннисистка отметила, что россия своим вторжением разрушила и ее мечту, ведь она хотела подняться на пьедестал победительницей под звуки российского гимна, но теперь такая вероятность мала. При этом Касаткина добавила, что высказываться про войну или нет — личное дело каждого.

Внимание: видео 18+, присутствует ненормативная лексика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии спортсмены в истерике из-за международного бана на их участия в состязании и заявляют о "смерти" спорта из-за отсутствия россиян в нем. Тем временем в рф пытаются импортозаместить Олимпийские игры.