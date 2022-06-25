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Путінська спортсменка передбачила крах спорту без росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вероніка Степанова та володимир путін Новина оновлена 25 червня 2022, 23:01
Вероніка Степанова та володимир путін

Лижниця біситься через міжнародний бан

Олімпійська чемпіонка в естафеті росіянка Вероніка Степанова, яка вихваляє російську верхівку влади, вважає, що через відсутність лижників з рф лижний спорт "вмирає".

Про це у суботу, 25 червня, спортсменка написала на своєму telegram-каналі.

Росіянка прочитала статтю в норвезькому виданні VG, де йшлося про те, що лижні перегони втрачають свою привабливість в Норвегії. У матеріалі йдеться про те, що в інших видах спорту кількість уболівальників зростає, а ось у лижному спорті йде спад. Степанова вважає, що це пов’язано із міжнародним баном російських лижників, які є головними конкурентами норвежців. Крім того, Вероніка назвала своїх норвезьких колег "зомбі", адже вони хором кричать, що не можна допускати росіян до змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

"Норвезькі медіа роками з нас робили головних опонентів. Логіка підказує, що без нас популярність лижних гонок у Норвегії впаде ще на 25%, як минулого сезону. А ви, дорогі суперники, як зомбі повторюєте, що нас допускати на старти не можна? Ну-ну, хай щастить!" – написала Степанова.

Раніше Степанова розповіла про "особливу енергію" президента рф володимира путіна.

Нагадаємо, норвезький лижник за допомогою одного знімка пояснив, чому росіян не можна допускати до міжнародних змагань.

Теги:
#Україна #Росія #Лижний спорт