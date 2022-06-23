Всі впали в ступор, але не вона: тренер врятувала спортсменку, що тонула на чемпіонаті світу (відео)

Рятувальники ніяк не відреагували на те, що відбувалося

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить у Будапешті, сталася дивовижна історія. Тренер Андреа Фуентес врятувала свою підопічну, американську синхроністку Аніту Альварес, яка раптово почала тонути.

Ці кадри облетіли весь світ, повідомляє bbc.

25-річна Аніта знепритомніла після свого виступу в одиночному довільному фіналі. Спортсменка каменем почала занурюватися на дно. Тренер помітила це і першою стрибнула в басейн, а потім витягла Альварес на поверхню, де її вже чекали медики. Пізніше у збірній США заявили, що з Анітою все гаразд.

Фуентес розповіла, що перед стрибком у басейн кликала рятувальників на допомогу, проте вони, схоже, не зрозуміли її.

"Вона не дихала. Я пливла так швидко, як тільки могла, начебто це був олімпійський фінал", — пізніше зізналася Фуентес.

До речі, Альварес набрала 87,6333 бала за свою програму, посівши 7-ме місце у фіналі.

Примітно, що Аніта раніше вже непритомніла на змаганнях. Під час олімпійського відбіркового турніру у Барселоні минулого року Андреа довелося рятувати її.

Додамо, що іспанка Фуентес є 4-кратною призеркою Олімпійських ігор у синхронному плаванні. На її рахунку 3 "срібла" та одна "бронза". Її підопічна, Аніта, вигравала 2 "бронзи" на Панамериканських іграх.

Раніше повідомлялося, що у збірної росії відібрали "золото" чемпіонату світу у плаванні.

Нагадаємо, російського плавця дискваліфікували через участь у Z-мітингу путіна.