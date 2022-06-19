У росії відібрали "золото" чемпіонату світу: подробиці

рф втратила чергову медаль через допінг

У неділю, 19 червня, стало відомо, що збірна росії втратила кілька медалей чемпіонату світу з плавання.

Про це повідомляє "РИА Спорт".

Повідомляється, що росія втратила "золото" та "бронзу" двох чемпіонатів світу на короткій воді. Міжнародна федерація плавання (FINA) перерозподілила медалі чемпіонатів світу з плавання на короткій воді 2014 та 2016 років після дискваліфікації російського плавця Артема Лобузова, який був забанений на 4 роки за допінг.

Таким чином переможцем на ЧС-2016 на короткій воді в естафеті 4х200 м стала команда США.

"Бронза" ЧС-2014 у цій дисципліні перейшла до команди Бразилії, яка у тому запливі була лише шостою. Чому медалі дісталися бразильцям поки що незрозуміло, повідомляє "Матч ТВ". Пізніше стало відомо, що FINA просто помилилася і "бронза" врешті-решт дісталася команді ПАР, передає ТАСС.

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Раніше повідомлялося, що російського чемпіона дискваліфікували за допінг. Цікаво, що судитися він хоче у рф.

Нагадаємо, в США незадоволені зв’язками президента росії володимира путіна з фігуристкою Камілою Валієвою.