рф лишилась очередной медали из-за допинга

В воскресенье, 19 июня, стало известно, что сборная россии лишилась нескольких медалей чемпионата мира по плаванию.

Об єтом сообщает "РИА Спорт".

Сообщается, что россия потеряла "золото" и "бронзу" двух чемпионатов мира на короткой воде. Международная федерация плавания (FINA) перераспределила медали чемпионатов мира по плаванию на короткой воде 2014 и 2016 годов после дисквалификации российского пловца Артема Лобузова, который был забанен на 4 года за допинг.

Таким образом, победителем на ЧМ-2016 на короткой воде в эстафете 4х200 м стала команда США.

"Бронза" ЧМ-2014 в этой дисциплине перешла к команде Бразилии, которая в том заплыве была лишь шестой. Почему медали достались бразильцам пока непонятно, сообщает "Матч ТВ". Позднее стало известно, что FINA просто ошиблась и "бронза" в итоге досталась команде ЮАР, передает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что российского чемпиона дисквалифицировали за допинг. Примечательно, что судиться он хочет в россии.

Напомним, в США недовольны связью президента рф владимира путина с фигуристкой Камилой Валиевой.