Российского чемпиона дисквалифицировали за допинг: судиться он хочет в рф

В рф называют бан спортсмена "политическим решением"

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) хочет обжаловать в Мосгорсуде решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации двух спортсменов, среди которых олимпийский чемпион Лондона Александр Дьяченко.

Об этом сообщает Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ на своем официальном сайте.

Сообщается, что в ВФГБК считают бан спортсмена "политическим решением".

"Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ считает решение CAS по дисквалификации спортсменов Дьяченко Александра и Дупик Александры исключительно политизированным, не имеющим под собой каких-либо весомых аргументов и достаточной доказательной базы", — заявили в ВФГБК.

В ближайшем будущем ВФГБК хочет подать апелляцию по этому делу в Мосгорсуд. Спортсмены также попробуют оспорить решение в CAS.

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В CAS отмечали, что в 2014 году олимпийский чемпион Лондона-2012 Дьяченко употреблял запрещенные препараты тренболон и метенолон. За это он наказан 4-летним баном, который начался 9 июня 2022 года. Все его результаты с 5 июня 2014-го по 31 декабря 2016-го аннулированы.

Добавим, что в рф уже есть один "олимпийский чемпион", который выиграл дело в Мосгорсуде. Бобслеист Александр Зубков выиграл "золото" в "двойках" и "четверках" на Олимпиаде в Сочи. Однако был лишен обеих наград из-за применения допинга. Комиссия МОК отстранила россиянина навсегда, а CAS принял решение о бане Александра на один олимпийский цикл. Зубкова это не смутило и он обжаловал решение CAS в Мосгорсуде, который занял сторону спортсмена. В итоге Зубков на территории россии считается олимпийским чемпионом, а в остальном мире — нет.

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