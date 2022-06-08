"Галкин и Пугачева пожалеют о побеге из россии": у советского чемпиона "поехала крыша"

Бывший спортсмен резко отреагировал на безобидный пост соотечественницы

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который считает, что Запад вскоре приползет к рф на коленях, наехал на российскую фигуристку Евгению Медведеву.

Соответствующий комментарий бывшего биатлониста доступен на metaratings.ru.

Медведева у себя в telegram-канале написала довольно нейтральный текст про последние изменения в фигурном катании. На это Тихонов отреагировал довольно резко, заявив, что Медведева теперь покинет рф следом за Пугачевой и Галкиным. Четырехкратный олимпийский чемпион добавил, что все те, кто уехал из россии, пожалеют об этом. Также экс-спортсмен отметил, что рф обречена на победу, несмотря на беззаконие.

"Что я могу сказать… Вслед за Галкиным и Пугачевой поедет Медведева. Но я думаю, что все, кто покинул Россию, об этом жалеют. Россия, не взирая на все недостатки и беззаконие, обречена на победу. Я, конечно, против смены гражданства российскими спортсменами, но они могут уезжать. Не надо лишать права выбора, сделайте такие условия, чтобы никто не хотел уезжать", — заявил Тихонов.

Медведева ранее написала: "Нам стоит бороться именно за право дать нашим (российским) спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и т.д. Это давление на наших спортсменов".

В сети высмеяли слова Тихонова, а один из пользователей предположил, что у Александра "поехала крыша".

В сети высмеяли слова Тихонова про Медведеву

Ранее сообщалось, что в россии назвали заговором Запада решение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

Напомним, в США недовольны близостью юной российской фигуристки с президентом рф владимиром путиным.