Советский чемпион заявил, что Запад приползет к россии на коленях, когда "в Украине все завершится"

Бывший биатлонист винит во всем США

После отстранения российских спортсменов от международных соревнований 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов принялся искать виновных в этом.

Соответствующее интервью бывшего биатлониста доступно на rsport.

Тихонов винит во всем США, которые являются главным спонсором МОК. При этом Александр называет президента МОК Томаса Баха "рабом Америки".

"Томас Бах – раб Америки. Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни. Бах не в силах ничего решить", — заявил Тихонов.

Чемпион добавил, что после того, "как в Украине все завершится", Запад на коленях приползет к россии.

"У нас великая страна с великой историей. Нужно думать о внутреннем календаре. Как только завершится на Украине все, вся эта безголовая публика вернется. Они приползут на коленях умолять, чтобы наш биатлон вернулся. Но нам важно и внутренние проблемы решить, а не только оценивать слова Баха", — отметил Тихонов.

В сети высмеяли слова 4-кратного олимпийского чемпиона.

Ранее сообщалось, что в россии из-за отстранения от еврокубков хотят создать альтернативную Лигу чемпионов, а вопрос с УЕФА предлагают решить силовым путем.