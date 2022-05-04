В россии хотят создать альтернативную Лигу чемпионов

Турнир может стартовать уже в этом году

После исключения российских клубов из еврокубков в рф обдумывают над созданием внутреннего турнира, который будет похож на Лигу чемпионов.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источники, близкие к РПЛ.

Формат нового турнира, Кубка Премьер-лиги, будет напоминать Лигу чемпионов, а игры будут проходить посреди недели. Согласно проекту, на первом этапе команды разобьют на четыре группы по 4 команды в результате жеребьевки, причем перед ней клубы поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22. По итогам группового этапа по две лучшие команды пробьются в четвертьфинал турнира, где победители квартетов сыграют с командами, занявшими вторые места. Затем будут полуфиналы и финал.

Добавим, что рф уже проводила данный турнир один раз. В 2003 году победителем Кубка Премьер-лиги стал "Зенит".

В сети со смехом восприняли данную новость.

В сети высмеяли идею проведения альтернативной Лиги чемпионов в рф

Напомним, "Зенит" досрочно выиграл чемпионат рф по футболу.

Ранее сообщалось, что в россии началась истерика из-за решения УЕФА отстранить клубы из рф от еврокубков. Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что вопрос с УЕФА можно будет решить силовым путем.