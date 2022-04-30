Укр

Российская спортсменка обмолвилась, что ей мало заплатили за патриотизм

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Ульяна Нигматулина Новость обновлена 30 апреля 2022, 21:53
Ульяна Нигматулина

Биатлонистка оценила патриотизм в рублях

Российские олимпийцы получают обещанные вознаграждения, однако не все они остаются довольны выплатами. К примеру, биатлонистка Ульяна Нигматулина и вовсе заявила, что ей стыдно называть сумму, полученную от Удмуртской Республики (субъекта рф).

Об этом спортсменка заявила в комментарии для matchtv.

Нигматулина, получив призовые от региона, заявила, что патриотизм в Удмуртии не ценится.

"Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше 900 тысяч рублей (около 380 тыс грн). Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, что многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и при этом учтут мои ошибки", — рассказала Нигматулина, которая намекнула, что в других регионах платят в десятки раз больше.

В сети высмеяли слова биатлонистки о патриотизме.

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Напомним, На Олимпиаде в Пекине Нигматуллина в составе сборной Олимпийского комитета россии (ОКР) завоевала "бронзу" в смешанной эстафете и "серебро" в женской.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка столкнулась с проблемами в супермаркете.

Напомним, в рф предложили гражданство биатлонисту Фуркаду, которого публично раскритиковал лидер украинского биатлона.

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