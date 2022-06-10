Советский чемпион рассказал об "особых русских" и был поднят на смех

Бывший спортсмен называет действия Запада позором

Олимпийский чемпион Андрей Букин поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных стартов, в частности такая участь постигла фигуристов из рф.

Соответствующий комментарий бывшего фигуриста, который побеждал на Играх в 1988 году в танцах на льду, доступен на ТАСС.

По мнению Букина, Запад якобы унижает российских спортсменов, сначала отобрав у рф флаг и гимн, а теперь, отстранив от соревнований. Кроме того, бывший фигурист назвал "позором" отстранение российских и белорусских паралимпийцев.

"К сожалению, политика затмила последние две Олимпиады, и к этому готовились. В Пхенчхан не поехали многие наши спортсмены, в Пекине был устроен скандал с Валиевой, и все это было подготовлено заранее, и на летних Олимпиадах наших спортсменов унижали, отобрав у них гимн и флаг", — заявил Букин.

Советский чемпион также заявил об особом русском человек, которого "нельзя понять".

"Но русского человека им не понять, нас не опустишь, мы только крепчаем от этого. Абсолютным позором стало отстранение русских и белорусских паралимпийцев от Игр в Пекине, каждый из них герой, и что с ними сделали? Спорт не может быть политичным, не надо его таким делать", – сказал Букин.

В сети высмеяли заявление Букина:

В сети высмеяли слова советского чемпиона Букина про изоляцию российских спортсменов

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