Все впали в ступор, но не она: тренер в одиночку спасла тонущую спортсменку на ЧМ (видео)

Спасатели никак не отреагировали на происходящее

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, произошла удивительная история. Тренер Андреа Фуэнтес спасла свою подопечную, американскую синхронистку Аниту Альварес, которая внезапно начала тонуть.

Душераздирающие кадры облетели весь мир, сообщает bbc.

25-летняя Анита потеряла сознание после своего выступления в одиночном произвольном финале. Спортсменка камнем начала погружаться на дно. Тренер заметила это и первой прыгнула в бассейн, а затем вытащила Альварес на поверхность, где ее уже ожидали медики. Позднее в сборной США заявили, что с Анитой все в порядке.

Фуэнтес рассказала, что перед прыжком в бассейн звала спасателей на помощь, однако они, похоже, не поняли ее.

"Она не дышала. Я плыла так быстро, как только могла, как будто это был олимпийский финал", — позже призналась Фуэнтес.

К слову, Альварес набрала 87,6333 балла за свою программу, заняв 7-е место в финале.

Примечательно, что Альварес ранее уже теряла сознание на соревнованиях. Во время олимпийского отборочного турнира в Барселоне в прошлом году Андреа пришлось спасать ее.

Добавим, что испанка Фуэнтес является 4-кратной призершей Олимпийских игр в синхронном плавании. На ее счету 3 "серебра" и одна "бронза". Ее подопечная, Анита, выигрывала 2 "бронзы" на Панамериканских играх.

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