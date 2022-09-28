Війна для путіна пішла не за планом: у ЦРУ назвали основні проблеми армії рф

Нестача людських ресурсів в армії рф — лише одна зі складнощів нинішньої війни для Кремля.

Часткова мобілізація, оголошена в росії путіним, вже спричинила безліч нових проблемних питань, з якими російському уряду ще належить розібратися. На думку глави ЦРУ США Вільяма Бернса, зараз керівництво рф намагається вирішити проблему з нестачею особового складу на війні з Україною. Однак невдовзі це може виявитися найменшою із бід, з якими зіткнеться Кремль.

Заяву американського чиновника цитує "Голос Америки". Бернс переконаний, що своїм указом про мобілізацію громадян для продовження бойових дій на території України путін фактично визнав, що війна пішла далеко не за планом.

Серед проблем, які вирішуватиме Москва в найближчому майбутньому, — не тільки вельми провальний процес мобілізації. Це вже спричинило масові протести, а також відтік багатьох російських чоловіків за кордон.

Крім цього, навіть якщо в армію рф вдасться мобілізувати початково озвучену кількість новобранців — 300 000 чоловік, це не врятує від додаткових питань. Вони стосуватимуться недостатньої бойової підготовки, відсутності гарного спорядження, а також стабільно працюючої військової техніки та іншої зброї.

"У його [путіна — ред.] збройних сил багато інших проблем, — певен Бернс. — Людські ресурси — лише одна з них".

Крім цього, Бернс зазначив, що поки рано говорити про реальність ядерних загроз глави Кремля. Але зовсім не зайвим буде подбати про свою безпеку і відстежувати те, що відбувається в росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що деякі зі "свіжих" мобілізованих росіян уже встигли загинути, лише прибувши на війну в Україні. Докладніше про це розповів радник ОП Олексій Арестович.

Зазначимо і той факт, що військовозобов’язаних у росії зараз шукають і серед спортсменів. Це може спровокувати хвилю так званої "спортивної мобілізації".