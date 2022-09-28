"Частина вже загинула": Арестович розповів про долю мобілізованих росіян в Україні

ЗСУ дуже швидко розбираються із "підкріпленням" російських загарбників

Часткова мобілізація в росії, оголошена диктатором володимиром путіним, вже впливає на те, що відбувається на фронті. Однак далеко не так, як на те сподівалося керівництво Кремля — чимало новобранців гинуть у перші години на фронті або потрапляють в український полон. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, ситуація на передовій дуже швидко змінюється, а військо противника втрачає все нових і нових солдатів.

Про це він розповів під час ефіру з Марком Фейгіним у ніч проти 28 вересня, передає "Телеграф". Зазначимо, що більшість мобілізованих росіян зараз направляють для "підкріплення" позицій на Донбасі, але це не дуже тішить місцеве військове командування.

"Вони вже поповнили "розсипом" підрозділи, які обороняються під Сватово, Лиманом та Куп’янськом, — зазначив Арестович. — Частина з них загинула, частина вже в полоні. Все дуже швидко".

На думку військового експерта, на таких росіян чекає дуже сумна доля, адже їх кидають у гущавину подій без найменшої військової підготовки. Зустрітися віч-на-віч з українськими захисниками, більшість з яких перебуває в боях вже кілька місяців, не залишає "свіжій крові" супротивника значних шансів на виживання.

Зазначимо також і те, що вже в перші дні після оголошення мобілізації у рф на кордоні з Україною виявилися перші ешелони з відправленими на війну російськими громадянами — їхня кількість коливалася від 10 до 20 тисяч. Дуже цікаво й те, говорить Арестович, що командуванню надійшов наказ відібрати у мобілізованих мобільні телефони. Чи вдалося в метушні виконати це, невідомо, але багато людей, які потрапили в полон, дійсно не мають при собі засобів зв’язку.

Олексій Арестович також додав, що російські підрозділи, що перебувають на фронті, не надто радіють надходженню нових мобілізованих. Це пов’язано з тим, що "свіжих" солдатів можуть залишити на обороні позицій, а залишки підрозділів, що вже є, відправити в наступ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що деякі росіяни настільки не хочуть опинитися на війні в Україні, що навіть влаштовують стрілянину у військкоматах. Поки що відомо мінімум про один подібний випадок, який стався в Іркутській області.

Також ми писали, що деякі мобілізовані російські громадяни опинилися без потрібної підготовки в обороні Херсона.