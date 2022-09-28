"Часть уже погибла": Арестович рассказал о судьбе мобилизованных россиян в Украине

ВСУ весьма быстро разбираются с "подкреплением" российских захватчиков

Частичная мобилизация в россии, объявленная диктатором владимиром путиным, уже влияет на происходящее на фронте. Однако далеко не так, как на то надеялось руководство Кремля — многие новобранцы гибнут в первые же часы на фронте или попадают в украинский плен. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ситуация на передовой весьма молниеносно изменяется, а войско противника теряет все новых и новых солдат.

Об этом он рассказал во время эфира с Марком Фейгиным в ночь на 28 сентября, передает "Телеграф". Отметим, что большинство мобилизованных россиян сейчас направляют для "подкрепления" позиций на Донбассе, но это не очень радует местное военное командование.

"Они уже пополнили "россыпью" подразделения, которые обороняются под Сватово, Лиманом и Купянском, — отметил Арестович. — Часть из них погибла, часть уже в плену. Все очень быстро".

По мнению военного эксперта, таких россиян ожидает весьма печальная судьба, ведь их бросают в гущу событий без малейшей военной подготовки. Встретиться лицом к лицу с украинскими защитниками, большинство из которых находится в боях уже несколько месяцев, не оставляет "свежей крови" противника больших шансов на выживание.

Отметим также и то, что уже в первые дни после объявления мобилизации в россии на границе с Украиной оказались первые эшелоны с отправленными на войну российскими гражданами — их количество колебалось от 10 до 20 тысяч. Весьма интересно и то, говорит Арестович, что командованию поступил приказ отобрать у мобилизованных мобильные телефоны. Удалось ли в суматохе выполнить это, неизвестно, но многие попавшие в плен действительно не имеют при себе средств связи.

Алексей Арестович также добавил, что находящиеся на фронте российские подразделения не слишком радуются поступлению новых мобилизованных. Это связано с тем, что "свежих" солдат могут оставить на обороне позиций, а уже имеющиеся остатки предыдущих подразделений бросить в наступление.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые россияне настолько не хотят оказаться на войне в Украине, что даже устраивают стрельбу в военкоматах. Пока известно минимум об одном подобном случае, который произошел в Иркутской области.

Также мы писали, что некоторые мобилизованные российские граждане оказались без нужной подготовки в обороне Херсона.