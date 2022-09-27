Мобилизованных россиян без подготовки бросают сразу под Херсон (видео)

Командование отказывает россиянам в учениях

После оглашения президентом Российской Федерации Владимиром Путиным частичной мобилизации россиянам массово выдают повестки и отправляют в военкоматы. Такому количеству новых военнослужащих власти не обеспечивают надлежащую и длительную подготовку, а по словам некоторых недавно мобилизованных, подготовки к участию в войне у них не было вообще, перебрасывать в горячие точки начали уже сейчас.

Об этом рассказал в видео мобилизованный россиянин, служащий в 1-м танковом полку. Он сообщил, что уже через несколько дней их отправят в Херсон и призвал россиян "думать и решать" самостоятельно, нужно ли это им.

"Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой на боевые действия не будет. Официально командир полка подтвердил эту информацию. 29-го (сентября, — ред.) у нас отправка должна быть в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что делать с этим в дальнейшем. Не стрельб, ни теории, ничего", — подчеркнул мужчина.

Мобилизованные россияне тоже не проходят медицинскую комиссию. В участии в учениях им было отказано.

Видеообращение мобилизованного россиянина

Как сообщал "Телеграф" ранее, британские аналитики назвали серьезную причину, почему частичная мобилизация не поможет России в войне с Украиной.