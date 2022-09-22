Мобилизация не поможет: британские аналитики назвали серьезную проблему россии

Аналитики считают, что результат мобилизации в россии, если он вообще будет, можно будет увидеть весной

В среду, 21 сентября, российский президент владимир путин объявил частичную мобилизацию в российской федерации. В результате мировое сообщество начало активно комментировать это решение и прогнозировать дальнейшее развитие событий в полномасштабной войне в Украине. Кроме того, министр оборонырф сергей шойгу заявил, что будет призвано около 300 тысяч резервистов.

"Российские войска в настоящее время не вооружены достаточно для быстрого и эффективного призыва 300 000 резервистов", — сказал Алекс Лорд, специалист по Европе и Евразии британской аналитической фирмы Sibylline.

Он подчеркнул, что российской федерации сейчас трудно обеспечить даже профессиональные войска, которые уже находятся на войне в Украине, поэтому отправка еще большего количества военных на фронт станет ошибкой с огромным количеством погибших со стороны россии. Также украинские солдаты знают, что борются за родину. Многие российские солдаты не имеют представления, почему они находятся в Украине и не имеют никакой мотивации.

К тому же он добавил, что для сбора и тренировки резервистов россии понадобится минимум три месяца, то есть они будут подготовлены только зимой, когда серьезных боевых действий на фронте не прогнозируется.

"Таким образом, в результате прибытия резервистов мы вряд ли увидим серьезные изменения на поле боя до весны 2023 года — и даже тогда они, вероятно, будут плохо обучены и плохо обеспечены", — подчеркнул Алекс Лорд.

Как сообщал "Телеграф" ранее, американский генерал рассказал, чем могут ответить США на угрозы путина — это будет разрушительный удар для россии.