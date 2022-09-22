Мобилизация в РФ: призывников пакуют в автобусы, на выезд из страны километровые очереди (фото, видео)

Военные уже начали обход предприятий для раздачи повесток

В России после вчерашнего указа Владимира Путина о начале частичной мобилизации, начали массово раздавать повестки в армию. Мобилизируют в том числе и задержанных на вчерашних протестах против той самой мобилизации. Также забирают работников "Сбербанка России", заводов компании "Колмар" и "Мечел", а также присылают извещения онлайн на "Госуслугах".

На фоне опасности быть призванными на войну в Украине, на выезд из россии уже вторые сутки подряд не уменьшаются пешие и автомобильные очереди, раскуплены билеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Минск. Пока выезд из страны разрешен мужчинам, не успевшим получить повестки, но россияне опасаются введения запрета на выезд. Так, гигантская очередь из машин образовалась на въезд в Казахстан, Монголию, Грузию, Финляндию.

Ситуация на границах

Сейчас многокилометровая очередь из автомобилей образовалась на въезд в Казахстан из Челябинской области на пункте пропуска "Бугристое", здесь пока пропускают всех. Также очереди есть и в пунктах "Уральск-Самара", "Маштаково-Сырым", люди уходят даже пешком.

Гигантская очередь образовалась и в Бурятии на выезд в Монголию через КПП "Кяхта". Фонд "Свободная Бурятия" опубликовал видео с призывного пункта в Курумканском районе, которое свидетельствует о начале мобилизации, передают "Люди Байкала". С каждой минутой машин становится все больше и больше.

Очередь на границе Россия-Грузия достигла уже 7400 метров. По сообщению свидетелей перед пунктом пропуска, местные водители за взятку, по договоренности с таможней, провозят без очереди. Люди ожидают по 10 часов.

Пробки на неколько километров наблюдаются и на границе с Финляндией, передает "Фонтанка". Некоторые автомобилисты ложатся спать прямо в машинах, автомобили все прибывают, а очередь совсем не движется.

При этом Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна готовится ввести полный запрет на въезд в страну для граждан России. Он отметил, что работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД.

"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил. Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, которые выдаются другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик", — сказал дипломат.

Также в московском аэропорту "Внуково" пограничники допрашивают мужчин возраста 25-35 лет на паспортном контроле, сообщает телеграм-канал "Пограничный контроль". После допроса их все же выпускают. Аналогичная ситуация наблюдается и в других аэропортах.

Аэропорт в Москве

Раздача повесток

В Якутии тем, кто пребывает в запасе, но не получил повесток, запрещают выезжать из своих районов и городов, говорится в приказе военкома Александра Авдонина об объявлении мобилизации. Так сегодня утром выглядели проводы мобилизованных в Якутии (Амгинский улус):

В Бурятии всю ночь развозили повестки мужчинам, призывников вызывали в пункты сбора с четырёх утра, передает Telegram-канал "Люди Байкала". К 10 утра автобусы с мобилизованными должны приехать в Улан-Удэ. Мужчин пересадят на военные самолёты и отвезут в город Борзя в Забайкальский край. Там у них будет проходить подготовка, после чего мобилизованных отправят в Украину.

В Улан-Удэ в школе №8 отменили уроки для первой смены из-за открытия пункта сбора и информирования призывников, сообщает телеграм-канал "Весь Улан-Удэ.Бурятия".

Согласно информации канала, таких школ в городе несколько, но номера не называются.

Также в Бурятии коммунальщиков попросили принести ключи от подъездов, чтобы можно было разнести повестки. Отделы кадров должны незамедлительно подать списки работников. Некоторые улан-удэнцы сообщают, что сегодня получили повестки и уже завтра им нужно явиться в военкомат.

В Дагестане полиция и военкомы ищут военнообязанных, силовики перекрывают сельские дороги и останавливают машины с парнями призывного возраста, затем вручают им повестки

В Приморском Крае массово мобилизовывают мужчин из деревень. По данным AteoBreaking, многие приходят по повестке пьяные и еле-еле стоят на ногах.

Также чеченские телеграм-каналы распространяют кадры мобилизации в регионе:

На острове Сахалин в городке Холмск повестки получили сотрудники местного МУП "Водоканал" прямо на работе, передает "Настоящее время". От них требуют прийти в военкомат 22 сентября в девять утра по местному времени. В повестках упоминается ответственность за неявку, которую накануне так спешно расширили депутаты российской Госдумы.

Военные из Петербурга и Пскова начали объезд заводов и предприятий, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, с целью переписи работников и формирования мобилизационных списков, сообщает правозащитный проект "Первый отдел". Военные посетили Великолукский завод высоковольтной аппаратуры в Псковской области.

Также мобилизируют сотрудников "Сбербанка России". Сразу после обращения Путина и объявления о частичной мобилизации некоторые сотрудники получили повестки.