Мобілізація в РФ: призовників пакують в автобуси, на виїзд із країни кілометрові черги (фото, відео)

Військові вже розпочали обхід підприємств для роздачі повісток

У Росії після вчорашнього указу Володимира Путіна про початок часткової мобілізації почали масово роздавати повістки до армії. Мобілізують, зокрема, і затриманих на вчорашніх протестах проти тієї самої мобілізації. Також забирають працівників "Сбербанку Росії", заводів компанії "Колмар" та "Мечел", надсилають повідомлення онлайн на "Держпослугах".

На тлі небезпеки бути призваними на війну в Україні, на виїзд з Росії вже другу добу поспіль не зменшуються піші та автомобільні черги, розкуплено квитки на рейси з Москви до Стамбула, Єревану, Мінська. Поки виїзд із країни дозволено чоловікам, які не встигли отримати повістки, але росіяни побоюються введення заборони на виїзд. Так, гігантська черга з машин утворилася на в’їзд до Казахстану, Монголії, Грузії, Фінляндії.

Ситуація на кордонах

Зараз багатокілометрова черга з автомобілів утворилася на в’їзд до Казахстану з Челябінської області на пункті пропуску "Бугристе", тут поки що пропускають усіх. Також черги є і в пунктах "Уральськ-Самара", "Маштаково-Сирим", люди йдуть навіть пішки.

Гігантська черга утворилася і в Бурятії на виїзд до Монголії через КПП Кяхта. Фонд "Вільна Бурятія" опублікував відео із призовного пункту у Курумканському районі, яке свідчить про початок мобілізації, передають "Люди Байкалу". З кожною хвилиною машин стає дедалі більше.

Черга на кордоні Росія-Грузія досягла вже 7400 метрів. За повідомленням свідків перед пунктом пропуску, місцеві водії за хабар за домовленістю з митницею провозять без черги. Люди чекають на 10 годин.

Пробки на кілька кілометрів спостерігаються і на кордоні з Фінляндією, повідомляє "Фонтанка". Деякі автомобілісти лягають спати просто в машинах, автомобілі все прибувають, а черга зовсім не рухається.

При цьому глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна готується запровадити повну заборону на в’їзд у країну для громадян Росії. Він зазначив, що робота вже розпочалася, нею займаються експерти із різних міністерств під керівництвом МЗС.

"Сьогодні ми вирішили розпочати підготовку національного рішення про те, як ми можемо обмежити або повністю запобігти цьому туристичному потоку, і це національне рішення може включати новий закон, який буде зроблено дуже швидко, або інтерпретацію чиннизх правил. Фінляндія не хоче бути транзитною країною, навіть для росіян із шенгенськими візами, які видаються іншими країнами, і тепер ми хочемо взяти під контроль цей трафік", — сказав дипломат.

Також у московському аеропорту "Внуково" прикордонники допитують чоловіків віком 25-35 років на паспортному контролі, повідомляє телеграм-канал "Прикордонний контроль". Після допиту їх все ж таки випускають. Аналогічна ситуація спостерігається й інших аеропортах.

Аеропорт у Москві

Роздача повісток

У Якутії тим, хто перебуває в запасі, але не отримав повісток, забороняють виїжджати зі своїх районів та міст, йдеться у наказі військкома Олександра Авдоніна про оголошення мобілізації. Так сьогодні вранці виглядали дроти мобілізованих у Якутії (Амгінський улус):

У Бурятії всю ніч розвозили повістки чоловікам, призовників викликали до пунктів збору з четвертої ранку, передає Telegram-канал "Люди Байкалу". До 10 ранку автобуси з мобілізованими мають приїхати до Улан-Уде. Чоловіків пересадять на військові літаки та відвезуть до міста Борзя до Забайкальського краю. Там у них проходитиме підготовка, після чого мобілізованих відправлять до України.

В Улан-Уде у школі №8 скасували уроки для першої зміни через відкриття пункту збору та інформування призовників, повідомляє телеграм-канал "Весь Улан-Уде.Бурятія".

За інформацією каналу, таких шкіл у місті кілька, але номери не називаються.

Також у Бурятії комунальників попросили принести ключі від під’їздів, щоби можна було рознести повістки. Відділи кадрів мають негайно подати списки працівників. Деякі улан-уденці повідомляють, що сьогодні одержали повістки і вже завтра їм треба з’явитися до військкомату.

У Дагестані поліція та військкоми шукають військовозобов’язаних, силовики перекривають сільські дороги та зупиняють машини з хлопцями призовного віку, потім вручають їм повістки.

У Приморському Краї масово мобілізують чоловіків із сіл. За даними AteoBreaking, багато хто приходить на повістку п’яний і ледве стоять на ногах.

Також чеченські телеграм-канали поширюють кадри мобілізації у регіоні:

На острові Сахалін у містечку Холмськ повістки отримали співробітники місцевого МУП "Водоканал" прямо на роботі, передає "Настоящее время". Від них вимагають прийти у військкомат 22 вересня о дев’ятій ранку за місцевим часом. У повістках згадується відповідальність за неявку, яку напередодні так швидко розширили депутати російської Держдуми.

Військові з Петербурга та Пскова розпочали об’їзд заводів та підприємств, розташованих у Північно-Західному федеральному окрузі, з метою перепису працівників та формування мобілізаційних списків, повідомляє правозахисний проект "Перший відділ". Військові відвідали Великолуцький завод високовольтної апаратури у Псковській області.

Також мобілізують співробітників "Сбербанку Росії". Одразу після звернення Путіна та оголошення про часткову мобілізацію деякі співробітники отримали повістки.