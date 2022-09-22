Повістки і масові затримання: чим закінчилися протести проти мобілізації в рф (фото)

Право на участь у мирних мітингах на території росії, здається, відмерло через непотрібність

Абсолютним провалом закінчилися вечірні протести російських громадян проти часткової мобілізації на війну в Україні, оголошеної напередодні диктатором володимиром путіним. Небажаючі вмирати "за царя" збиралися на центральних площах своїх міст, проте незгодних із політикою Кремля було замало, щоб протистояти масовості силовиків, які приїхали задушити спроби повстання народу.

За інформацією Telegram-каналу "ОВД-Інфо", на території 38 різних міст рф було затримано мінімум 1386 осіб. Цікаво, що приблизно 51% із них — жінки, що є найбільшим показником серед заарештованих учасників мітингів у Росії за весь час.

Поки що повідомляється, що було порушено лише одну кримінальну справу — проти протестувальника з Єкатеринбургу. У всіх інших населених пунктах людей просто розганяли з акцій, скручували на місці та дружно пакували в автозаки.

Оточення із силовиків в одному з міст росії

У Санкт-Петербурзі, наприклад, силовики не гребували застосовувати силу і навіть кийки, б’ючи затриманих для меншого опору. До речі, в деяких містах фіксувалися випадки затримання жінок з дітьми, які навіть не були учасниками масових зборів, а просто проходили повз.

У деяких випадках на одного протестувальника припадало одразу чотири поліцейські.

Силу застосовували майже завжди

Апофеозом події стало те, що деяким арештантам зрештою були вручені повістки у військкомат. Тобто сталося зовсім те, проти чого люди і виходили протестувати. Поки що подібні випадки були зареєстровані в різних районах Москви — Східному Ізмайлово, Альтуф’єво, Текстильниках, Соколиній Горі та Любліно.

Затримані отримали повістки до армії

Чи збираються за таких умов росіяни продовжувати протести, невідомо. Втім, кількість незадоволених все одно здається мізерною, якщо враховувати розміри країни та кількість її громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що під час мітингу в Москві силовиками могла бути вбита одна з протестувальниць. Принаймні повідомлялося про несвідомий стан затриманої, тіло якої було забрано поліцейськими.