Росіяни масово тікають від мобілізації: подробиці (відео)

Поки що росіяни ще мають час, щоб втекти

Після того, як російський диктатор володимир путін оголосив часткову мобілізацію, у кремлі не виключили введення обмежень на виїзд за кордон. А тим часом прості росіяни почали масово залишати країну, доки ще залишилася така можливість.

Як повідомила "Медуза" з посиланням на свої джерела в адміністрації путіна, запровадження таких заборон залежатиме від позиції силовиків, а також масштабів втечі громадян з країни.

За їхніми даними, доки не пройдуть т.зв. "референдуми" на окупованих територіях, а їх закінчення планують на 27 вересня, заборона точно не вводитиметься

Тим часом, повідомляється, що у деяких росіян, які намагалися перетнути кордон з Казахстаном, уже почали вимагати довідку з військкомату.

Водночас шляхів для виїзду з росії дедалі менше. Так Фінляндія, яка залишалася єдиною країною ЄС, яка межувала з росією та дозволяла в’їзд по туристичних візах, тепер планує закрити свої кордони.

"Фінляндія не хоче бути транзитною країною, навіть для росіян із шенгенськими візами, що видаються іншими країнами, і тепер ми хочемо взяти під контроль цей трафік", — заявив у середу глава МЗС країни Пекка Хаавісто після розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.

У мережі вже почали з’являтися відео того, як на кордоні Фінляндії утворилися кілометрові пробки охочих виїхати з росії. За даними видання Фонтанка, фото нижче було зроблено на міжнародному пропускному пункті Брусничне — Нуйямаа, при цьому росіяни, які тікають з країни, скаржаться на повільну роботу фінської митниці.

У мережі почали з’являтися інші кадри з фінського кордону.

Як повідомлялося раніше, після введення мобілізації частина росіян все ж таки наважилася вийти на вулиці на знак протесту, проте самі демонстрації нечисленні, а силовикам опору ніхто не чинить.