Россияне массово бегут от мобилизации: подробности (видео)

Пока у россиян еще есть время, чтобы убежать

После того, как российский диктатор владимир путин объявил частичную мобилизацию, в кремле не исключили введения ограничений на выезд за границу. А тем временем просты россияне начали массово покидать страну, пока у них еще осталась такая возможность.

Как сообщила "Медуза" со ссылкой на свои источники в администрации путина, введение такого рода запретов будет зависеть от позиции силовиков, а также масштабов бегства граждан из страны.

По их данным, пока не пройдут т.н. "референдумы" на оккупированных территориях, а их окончание планируют на 27 сентября, запрет точно вводиться не будет

Тем временем, сообщается, что у некоторых россиян, которые пытались пересечь границу с Казахстаном, уже начали требовать справку из военкомата.

Вместе с тем путей для выезда из россии становится все меньше. Так Финляндия, которая оставалась единственной граничащей с россией страной ЕС разрешавшей въезд по туристическим визам, теперь планирует закрыть свои границы.

"Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик", — заявил в среду глава МИД страны Пекка Хаависто после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Стоит отметить, что в в сети уже начали появляться видео того, как на границе Финляндии образовались километровые пробки желающих уехать из россии. По данным издания Фонтанка, фото ниже были сделаны на международном пропускном пункте Брусничное — Нуйямаа, при этом убегающие из страны россияне жалуются на медленную работу финской таможни.

В сети начали появляться и другие кадры с финской границы.

Как сообщалось ранее, после введения мобилизации часть россиян все же отважилась выйти на улицы в знак протеста, однако сами демонстрации малочисленны, а силовикам сопротивления никто не оказывает.