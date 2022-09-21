У Москві під час затримання померла протестувальниця проти мобілізації — журналіст (відео)

У росії відбуваються протести проти мобілізації

У центрі Москви під час протестів проти оголошення мобілізації у росії загинула дівчина.

Як повідомив у своєму твіттері опозиційний журналіст Олександр Сотник, її смерть настала внаслідок дій силовиків, які намагалися ці протести розігнати.

Якихось деталей інциденту він не повідомив, проте прикріпив відео, на якому видно несвідоме тіло дівчини в оточенні людей у формі. На кадрах видно, що після невдалих спроб привести її до тями, тіло просто взяли за руки і ноги і забрали геть.

Як повідомлялося раніше, вранці 21 вересня російський диктатор володимир путін виступив зі зверненням, в якому оголосив про початок часткової мобілізації в країні.

Пізніше російський міністр оборони сергій шойгу повідомив, що планується набрати близько 300 тисяч осіб із тих, хто вже відслужив і має бойовий досвід. Однак в указі путіна конкретних вимог до того, кого набирати на війну не знайшли.

Примітно, що відразу після цього росіяни почали масово шукати способи виїхати за кордон і миттєво розкупили всі квитки до сусідніх країн.