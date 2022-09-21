"путіна в окопи": у росії силовики без проблем розганяють нечисленні мітинги проти мобілізації (відео)

Російські силовики жорстко розганяють мітингувальників

У середу, 21 вересня, після заяви президента рф володимира путіна про часткову мобілізацію по всій росії спалахнули протести.

Російський молодіжний демократичний рух "Весна" у Twitter ділиться кадрами з мітингів по всій країні. Протести супроводжуються традиційними затриманнями людей, при цьому росіяни не чинять опір поліції.

Російські мітинги проти мобілізації почалися на Сході країни й вже дійшли до центральної та західної частини рф. При цьому навіть у великих містах, Москві та Санкт-Петербурзі, не можна сказати про масовий характер акцій. "Медуза" повідомляє про сотні учасників і сотні затриманих у цих містах. В інших регіонах росії протестувальників значно менше.

Додамо, що російські силовики жорстко затримують протестувальників, які не відбивають один одного з лап "правоохоронців".

Відбивати мітингувальників вдається дуже рідко.

Одним із гасел протестувальників стала фраза: "путіна в окопи".

Нагадаємо, антивоєнні мітинги в росії проходять під гаслом "Ні могилізації". Це стало відповіддю на рішення путінських генералів мобілізувати 300 тисяч людей. путін назвав мобілізацію "частковою", проте це зовсім не так. У тексті указу президента рф немає жодних обмежень. Додамо, що російські чоловіки почали масово шукати способи покинути країну.