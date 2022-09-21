Провал, божевілля і знущання з демократії: реакція світу на виступ путіна

Джо Байден засудив ядерні погрози путіна Європі, а Шольц назвав мобілізацію "актом відчаю"

Президент росії володимир путін сьогодні вранці виступив із відеозверненням до громадян, у якому оголосив про початок часткової мобілізації з 21 вересня для війни в Україні та вчергове пригрозив заходу ядерною зброєю. Процес публікації відеозвернення також був драматичним: спочатку запис збиралися викласти ввечері 20 вересня, однак за декілька годин затримки щось пішло не так і пропагандистка Маргарита Симоньян написала пост зі словами "Лягайте спати". Це розсмішило соцмережі і російського диктатора вчергове підняли на кпини. Виступ путіна викликав протести у містах росії та ажіотаж на квитки з країни.

Низка західних та світових вже лідерів розкритикували виступ путіна та плани мобілізації. Серед тих, хто висловився, були Папа Римський Франциск, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес та генсек НАТО Єнс Столтенберг, ось що вони заявили:

Бен Воллес: "Це свідчення невдачі"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що рішення про мобілізацію свідчить про те, що вторгнення зазнає невдачі.

"Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих. Жодні погрози і пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародна спільнота єдина, а Росія стає глобальним вигнанцем", — йдеться у заяві Воллеса.

Посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що мобілізація свідчить про нерозуміння путіним України і слабкість його позиції.

"Подивилася спіч путіна. Він досі відмовляється зрозуміти Україну. Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не усувають цієї суттєвої слабкості", — написала Сіммонс.

Після зустрічі на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що мобілізація в Росії була "ознакою того, що вторгнення росії провалюється".

"Це прояв слабкості", — сказали вони, додавши, що продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Олаф Шольц: "Крок путіна був актом відчаю"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед журналістами на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку засудив наказ володимира путіна про часткову мобілізацію та сказав, що це рішення є "актом відчаю".

Шольц також додав, що Німеччина не прийме "фіктивні референдуми", які плануються пізніше цього тижня в частинах України, які зараз окуповані росією.

Посол Брінк "США вважають мобілізацію ознакою слабкості"

Посол США в Україні Бріджит Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала мобілізацію "ознакою слабкості" та провалу.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — написала Брінк.

Згодом президент США Джо Байден під час свого звернення на засіданні Генасамблеї ООН засудив останні заяви володимира путіна, звернувши увагу на те, що той погрожує Європі ядерною зброєю.

"Лише сьогодні президент путін вдався до відкритих ядерних погроз Європі, зухвало зневаживши зобов’язання за режимом із нерозповсюдження. Зараз росія призиває ще більше солдатів для участі в боях, а кремль організовує фейкові референдуми, аби спробувати анексувати частину України, надзвичайно грубо порушуючи Хартію ООН", — сказав Байден.

Окрім цього, президент США звинуватив рф у порушенні статуту ООН внаслідок вторгнення в Україну.

Столтенберг: "Путін сильно прорахувався"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі Reuters заявив, що мобілізація свідчить, що путін прорахувався, сподіваючись на блискавичну перемогу.

"Промова президента путіна демонструє, що війна йде не за планом. Він зробив велику помилку, стратегічну помилку. Збільшення чисельності військ призведе до ескалації конфлікту. Це означатиме більше страждань, більше втрат — життів українців, але також і росіян", — заявив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи Путін блефує, заявляючи, що "для захисту росії використає всі наявні засоби", Столтенберг сказав: "Це небезпечна і божевільна ядерна риторика. Вона не нова — так він чинив уже багато разів. Він знає дуже добре, що ядерну війну ніколи не можна вести, і її не можна виграти, вона матиме безпрецедентні наслідки для росії".

Папа Римський назвав "божевіллям" погрози ядерною зброєю

Папа Римський

Папа Римський Франциск сьогодні вранці назвав "божевіллям" думки щодо можливого використання ядерної зброї, передає Vatican News. Водночас понтифік замовчав, погрози лунали від путіна.

"Казахстан зробив дуже позитивний вибір, коли сказав "Ні" ядерній зброї. Це було сміливо. У момент, коли ця трагічна війна спонукала декого думати про ядерну зброю (про це божевілля), ця країна сказала "Ні" від самого початку ядерній зброї", – сказав понтифік.

Реакція сусідніх з росією країн ЄС

Сусідні з росією країни Європи, окрім слів у підтримку України, сприйняли заяву путіна ще й як загрозу своїй безпеці. У відповідь на оголошення мобілізації росіян голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив на важливості подальшої підтримки України.

Він анонсував, що Латвія не видаватиме віз росіянам, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня. Окрім того, він додав, що Латвія проведе консультації з країнами-партнерами щодо можливих додаткових заходів безпеки у регіоні.

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас написав у Twitter, що війська країни приведені в стан підвищеної готовності.

"Оскільки російська військова мобілізація також буде проходити біля наших кордонів (Калінінградської області), Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку росії", – сказав Анусаускас.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав НАТО підтримати Україну. Він наголосив, що світова спільнота не має допустити, щоб рф захопила Україну.

"Росія й далі намагатиметься знищити Україну… Ми не можемо із цим погодитися. Ми хочемо жити з рф у мирі, але коли вона показує грубу силу, ми маємо показувати їй нашу оборонну силу. На цю мобілізацію весь блок вільних держав, зокрема блок НАТО, найсильніший альянс в історії світу, має відповісти підтримкою України", — заявив він.

Як повідомляв "Телеграф", путін виступив із новими заявами, у яких натякнув, що він спадкоємець Леніна та Сталіна.