путін виступив із новими заявами: натякнув, що він спадкоємець Леніна та Сталіна

Президент рф розповів про нібито "1160-річну історію росії"

У середу, 21 вересня, президент рф володимир путін після свого гучного звернення до росіян засвітився на публіці у Великому Новгороді.

Про це повідомляє пресслужба глави кремля. Путін на концерті, присвяченому 1160-річчю зародження російської державності видав чергову порцію нісенітниці про те, що росія є спадкоємицею Київської Русі та СРСР. Крім того, кривавий диктатор заявив, що рф не піддасться шантажу та залякуванню, а також зміцнить свій суверенітет.

"Сучасна росія – спадкоємиця Стародавньої Святої Русі, так само як і Московського царства, Російської імперії та Радянського Союзу. Це найвеличніші епохи нашої безперервної тисячолітньої історії, якими ми пишаємося.

За 1160 років ми твердо засвоїли, що для росії смертельно небезпечно навіть на якийсь час послабити свій суверенітет, відмовитися від національних інтересів. У такі періоди під загрозою опинялося саме існування росії.

Наша цивілізація самобутня, у неї свій шлях, і в цьому немає жодної краплі чванства і почуття переваги", — заявив путін.

Крім того, путін укотре зіставив себе з історичними особистостями й навіть згадав при цьому київських князів, а також Сталіна та Леніна.

"Знаєте, я то вписував у цей текст, то закреслював такі імена, як Микола II, Ленін, Сталін. Судячи з усього, не так багато з історичної точки зору пройшло часу для того, щоб давати повноцінні об’єктивні оцінки, позбавлені поточної політичної кон’юнктури", — сказав путін.

Повний виступ путіна у Великому Новгороді

Раніше путін порівняв себе з імператором Російської імперії Петром 1. А російським пропагандистам видавали "методички", за якими президента рф необхідно порівнювати з князем Олександром Невським.