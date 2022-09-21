путин выступил с новыми заявлениями: намекнул, что он наследник Ленина и Сталина

Президент рф рассказал о якобы "1160-летней истории россии"

В среду, 21 сентября, президент рф владимир путин после своего нашумевшего обращения к россиянам засветился на публике в Великом Новгороде.

Об этом сообщает пресс-служба главы кремля. путин на концерте, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности выдал очередную порцию бреда о том, что рф является наследницей Киевской Руси и СССР. Кроме того, кровавый диктатор заявил, что россия не поддастся шантажу и запугиванию, а также укрепит свой суверенитет.

"Современная россия – наследница Древней Святой Руси, так же как и Московского царства, Российской империи и Советского Союза. Это величайшие эпохи нашей непрерывной тысячелетней истории, которыми мы гордимся.

За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для россии смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование россии.

Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь, и в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства", — заявил путин.

Кроме того, путин в очередной раз сопоставил себя с историческими личностями и даже упомянул при этом киевских князей, а также Сталина и Ленина.

"Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры", — сказал путин.

Полное выступление путина в Великом Новгороде

Ранее путин сравнил себя с императором Российской империи Петром 1. А российским пропагандистам выдавали "методички", согласно которым президента рф нужно сравнивать с князем Александром Невским.