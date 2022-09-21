"Ніхто не погрожував росії": Байден виступив на Генасамблеї ООН

США підтримуватимуть Україну до миру на справедливих умовах

У середу, 21 вересня, на 210-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент США Джо Байден відреагував на гучні заяви глави кремля володимира путіна.

З відповідною заявою Байден виступив на Генасамблеї ООН. Там глава Білого дому заявив, що росія порушила основні принципи статуту Організації. Крім того, президент США зазначив, що путін виступив із безрозсудними ядерними погрозами.

"Як і ви США хочуть, щоб війна закінчилася на справедливих умовах. На тих, під якими ми всі підписалися б. Не можна завойовувати територію країни силою. Єдина країна, яка з цим не згодна, — це росія. Тому кожен учасник ООН має рішуче і послідовно наполягати на тому, що Україна має ті ж права, що й будь-яка суверенна держава. Ми виявлятимемо солідарність проти агресії росії. І крапка", — заявив Байден.

Повна промова Байдена на Генасамблеї ООН

Нагадаємо, у середу путін під час звернення до росіян заявив про часткову мобілізацію в країні. Крім того, глава кремля висловився про "референдуми" на окупованих територіях України, а також знову пригрозив Заходу ядерною зброєю.

При цьому мобілізація в росії буде зовсім не "частковою". За словами міністра оборони рф, буде призвано на службу 300 тисяч людей. Росіяни активно шукають у мережі, як уникнути мобілізації або як покинути країну. Після слів путіна по всій країні почалися протести проти мобілізації, правда, поки вони нечисленні й не несуть жодних загроз для влади рф.