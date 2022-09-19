Байден зробив жорстку та неприємну для Китая заяву

Офіційно США зберігають "стратегічну невизначеність" щодо питання допомоги Тайваню, але не цього разу

Президент США Джо Байден оголосив, що американські війська готові захищати Тайвань у випадку "безпрецендентного нападу" Китаю.

Відповідну заяву Байден зробив у інтерв’ю американській телекомпанії CBS, що транслювалося у неділю. На уточнююче запитання кореспондента "програми 60 хвилин", чи це означатиме, що американські військові братимуть безпосередню участь у захисті Тайваню у разі вторгнення Китаю, Байден відповів: "Так, якщо це буде безпрецедентний напад".

Президент США вийшов за межі своєї раніше заявленої політики у цьому питанні. Офіційно країна зберігає "стратегічну невизначеність" щодо того, чи буде армія брати участь у захисту Тайваню. Цього ж разу заява була чіткою та впевненою. Байден не згоден з політикою Китаю щодо самоврядного острова.

"Введення американських військ у діях щодо захисту Тайваню є зобов'язанням, яке ми взяли на себе." — коментує президент Сполучених Штатів.

Своєю чергою, Китай висловив "сильне невдоволення та протидію" коментарям Байдена, заявивши, що не дозволить жодним зовнішнім силам втручатися у їх "внутрішні справи".

Додається, що інтерв'ю CBS із Байденом було записано минулого тижня. Сьогодні президент США перебуває у Великій Британії на похороні королеви Єлизавети II. "Телеграф" розповідає, що відбувається у Лондоні у ці хвилини і як вшановують пам'ять монарха.