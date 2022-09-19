У Британії прощаються з Єлизаветою ІІ. Текстова онлайн-трансляція

Весь світ слідкує за грандіозною похоронною процесією королеви, яка стала одним із символів минулого століття

У Великій Британії проходять похорони королеви Єлизавети ІІ, яка пішла з життя 8 вересня. Спочатку процесія вирушить до Вестмінстерського абатства, де відбудеться богослужіння, а потім до Віндзорського замку, де церковна служба пройде у вузькому колі та завершиться похованням. Хронологія церемоніальних заходів 19 вересня розпланована до хвилин, ознайомитися з програмою прощання з королевою можна за цим посиланням. Відео онлайн-трансляція похорону Її Величності королеви Єлизавети II доступна ТУТ.

Розповідаємо, що відбувається у Лондоні у ці хвилини і як вшановують пам'ять монарха:

14:00 — сопілкар королеви виконав похоронну пісню, завершивши богослужіння. Далі труну з тілом королеви провезуть від Вестмінстерського абатства до арки Веллінгтона в Гайд-парку в Лондоні. Біг-Бен щохвилини битиме у дзвін, поки процесія повільно пройде вулицями.

13:55 — служба закінчилася хвилиною мовчання по всій Великій Британії.

Король Чарльз III і королева-консорт Камілла

Вільям, принц Вельський

13:24 — Прем’єр-міністр Ліз Трасс виголосила друге читання Святого Письма, Євангелія від Івана: "Нехай не тривожиться серце ваше: ви віруєте в Бога, віруйте також і в мене".

13:05 — розпочалося відспівування королеви. Богослужіння проведе декан Вестмінстерського університету Девід Хойл, проповідуватиме архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Планується, що прем'єр-міністр Ліз Трас і генеральний секретар Співдружності Патрісія Скотланд читатимуть Святе Письмо.

Богослужіння у Вестмінстерському абатстві

Богослужіння у Вестмінстерському абатстві

Зазначимо, що Вестмінстерське абатство є церквою, де коронували Єлизавету в 1953 році. У цій церкві Єлизавета, тоді ще принцеса, також вийшла заміж за принца Філіпа в 1947 році.

Богослужіння у Вестмінстерському абатстві

Труна у Вестмінстерському абатстві

12:53 — Труну королеви доставили до Вестмінстерського абатства. Зараз труну переносять з карети всередину для служби. Опинившись у грандіозній будівлі, труну пронесуть через храм і поставлять на платформу перед головним вівтарем. Процесією за труною очолювали король Чарльз III, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард.

Похоронна процесія

12:20 (за Києвом) — у Вестмінтерському абатстві на церемонію вже прибули лідери держав, високопоставлені британські політики та колишні прем'єр-міністри. Серед присутніх — президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Президент США Джо Байден у Вестмінстерському абатстві

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит

Королева Єлизавета II померла у віці 96 років у резиденції Балморал, що у Шотландії. Вона увійшла в історію як найбільш довгоправлячий монарх Європи, Єлизавета очолювала країну 70 років. Після неї на трон Великобританії зійшов її старший син Чарльз, який відразу змінив офіційне ім’я на Карл (Чарльз) III.