Похорон Єлизавети ІІ. Як прощатимуться з королевою (програма)

Церемонія поховання королеви відбудеться 19 вересня. Пам'ятні заходи триватимуть цілий день

У Великій Британії продовжується траур та прощання з королевою Єлизаветою ІІ, яка відійшла в інший світ 8 вересня на 97-му році життя. У Лондоні до Вестмінстерської зали вшанувати пам'ять монарха прийшли тисячі людей, вони чекають багатокілометровах чергах по декілька годин. Закінчаться меморіальні заходи у понеділок, 19 вересня, похованням королеви. Цей день зробили державним вихідним у Великій Британії. Розповідаємо, які заходи заплановані, о котрій вони почнуться і скільки триватимуть, де дивитися трансляцію та яких високих гостей можна буде побачити.

Похорони королеви

Прощання громадськості з Єлизаветою ІІ у Вестмінстерській залі закінчиться 19 вересня о 08:30 за київським часом, двері зачинять для відвідувачів, розповіли у Кенсінгтонському палаці.

Двері Вестмінстерського абатства (церква поруч із Вестмінстерською залою) відчиняться перед похоронами о 10:00 для присутніх, які були запрошені на похорон.

Вестмінстерське абатство

О 12:44 труну буде доставлено процесією до абатства на кареті Королівського флоту. Востаннє карету бачили в 1979 році на похоронах лорда Маунтбеттена. Король Чарльз III буде йти позаду разом з іншими членами королівської родини, принцом Вельським, герцогом Сассекським і Пітером Філіпсом. Процесію супроводжуватиме військовий оркестр. Очікується, що труну королеви доставлять до абатства о 12:52.

Державний похорон розпочнеться о 13:00 за Києвом. У кінці відспівування о 13:55 в абатстві та по всій Великій Британії відбудеться хвилина мовчання.

Потім за труною слідуватиме піша процесія до Арки Веллінгтона у Гайд-парку. Король і члени королівської сім'ї будуть йти за труною. Королева-консорт Камілла, принцеса Вельська, герцогиня Сассекська і графиня Вессекська поїдуть за процесією на автомобілі.

Арка Веллінгтона

Очікується, що Біг-Бен буде дзвонити з інтервалом в одну хвилину.

Після 16:00 катафалк повезе труну вздовж Лонг-Вок до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

О 18:00 розпочнеться богослужіння за участі архієпископа Кентерберійського, старшого єпископа англіканської церкви. Після цього труну з тілом королеви опустять у Королівський склеп, а згодом поховають у сімейній каплиці короля Георга VI, де спочиває її батько король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра принцеса Маргарет.

Де дивитися трансляцію

Богослужіння в понеділок стане першим випадком, коли камери будуть допущені на похорон британського монарха. ВВС транслюватиме похорони та відспівування по телебаченню та на своєму сайті, відео буде доступним для глядачів з усього світу.

Високопоставлені гості

Вшанувати королеву Великої Британії прибудуть близько 500 провідних світових лідерів та політиків, знаменитості та європейські монархи. Всього Вестмінстерське абатство може вмістити близько 2200 людей.

Очікують, що попрощатися з королевою приїдуть члени королівських родин Європи: король Бельгії Філіп та королева Матильда, король Нідерландів Віллем-Олександр із дружиною королевою Максимою та матір'ю, король Іспанії Філіп з дружиною Летісією, представники королівських сімей Норвегії, Данії, Швеції й Монако. Також очікують, що на похорон прибуде японський імператор Нарухіто.

Президенти США Джо Байден та перша леді Джилл Байден підтвердили свій візит, так само, як президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Британський таблоїд The Sun повідомляє, що перша леді України Олена Зеленська також поїде на похорон.

Нову Зеландію на похороні представлятиме прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, Індію представить президент Драупаді Мурму.

Розвозити високопоставлених гостей будуть централізовано автобусами, хоча для президента США зробили вийняток — він прибуде на броньованому лімузині. Через цю нерівність навіть виник невеликий дипломатичний скандал.

Як передає ВВС, представників росії, Білорусі, Сирії, Венесуели, Афганістану та М'янми не запросили.