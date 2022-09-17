Похороны Елизаветы II. Как будут прощаться с королевой (программа)

Церемония похорон королевы состоится 19 сентября. Памятные мероприятия будут продолжаться целый день

В Великобритании продолжается траур и прощание с королевой Елизаветой II, опочившей 8 сентября на 97-м году жизни. В Лондоне в Вестминстерский зал почтить память монарха пришли тысячи людей, они ждут многокилометровых очередей по несколько часов. Закончатся мемориальные мероприятия в понедельник, 19 сентября, похоронами королевы. Этот день сделали государственным выходным в Великобритании. Рассказываем, какие мероприятия запланированы, о которой они начнутся и сколько будут продолжаться, где смотреть трансляцию и каких высоких гостей можно будет увидеть.

Похороны королевы

Прощание общественности с Елизаветой II в Вестминстерском зале закончится 19 сентября в 08:30 по киевскому времени, двери закроют для посетителей, рассказали в Кенсингтонском дворце.

Двери Вестминстерского аббатства (церковь рядом с Вестминстерским залом) откроются перед похоронами в 10:00 для присутствующих, которые были приглашены на похороны.

Вестминстерское аббатство

В 12:44 гроб будет доставлен процессией в аббатство на карете Королевского флота. В последний раз карету видели в 1979 году на похоронах лорда Маунтбеттена. Король Чарльз III будет идти сзади вместе с другими членами королевской семьи, принцем Вельским, герцогом Сассекским и Питером Филипсом. Процессию будет сопровождать военный оркестр. Ожидается, что гроб королевы доставят в аббатство в 12:52.

Государственные похороны начнутся в 13:00 по Киеву. В конце отпевания в 13:55 в аббатстве и по всей Великобритании состоится минута молчания.

Затем за гробом будет следовать пешая процессия к Арке Веллингтону в Гайд-парке. Король и члены королевской семьи будут следовать за гробом. Королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская, герцогиня Сассекская и графиня Уэссекская поедут за процессией на автомобиле.

Арка Веллингтона

Ожидается, что Биг Бен будет звонить с интервалом в одну минуту.

После 16:00 катафалк повезет гроб вдоль Лонг-Вок в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке.

В 18.00 начнется богослужение с участием архиепископа Кентерберийского, старшего епископа англиканской церкви. После этого гроб с телом королевы опустят в Королевский склеп, а затем похоронят в семейной часовне короля Георга VI, где покоится ее отец король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет.

Где смотреть трансляцию

Богослужение в понедельник станет первым случаем, когда камеры будут допущены на похороны британского монарха. ВВС будет транслировать похороны и отпевание по телевидению и на своем сайте, видео будет доступно зрителям со всего мира.

Высокопоставленные гости

Почтить королеву Великобритании прибудут около 500 ведущих мировых лидеров и политиков, знаменитости и европейские монархи. Всего Вестминстерское аббатство может вместить около 2200 человек.

Ожидается, что попрощаться с королевой приедут члены королевских семей Европы: король Бельгии Филипп и королева Матильда, король Нидерландов Виллем-Александр с женой королевой Максимой и матерью, король Испании Филипп с женой Летисией, представители королевских семей Норвегии, Дании, Швеции. Также ожидают, что на похороны прибудет японский император Нарухито.

Президенты США Джо Байден и первая леди Джилл Байден подтвердили свой визит, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Британский таблоид The Sun сообщает, что первая леди Украины Елена Зеленская также поедет на похороны.

Новую Зеландию на похоронах будет представлять премьер-министр Джасинда Ардерн, Индию представит президент Драупади Мурма.

Развозить высокопоставленных гостей будут централизованы автобусами, хотя президенту США сделали исключение — он прибудет на бронированном лимузине. Из — за этого неравенства даже возник небольшой дипломатический скандал.

Как передает BBC, представителей России, Беларуси, Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы не пригласили.