Прощание с королевой Елизаветой II в Лондоне: онлайн-трансляция похорон

В Лондоне готовятся к церемонии прощания с королевой Великобритании — Елизаветой II.

Самый долгоправящий монарх Европы, королева Великобритании Елизавета II отошла в мир иной в возрасте 96 лет после 70 лет правления 8 сентября 2022 года. Десять дней по стране был объявлен траур и были приспущены государственные флаги, а все желающие могли проститься с монархом в Вестминстер-холле, где кстати побывала и первая леди Украины Елена Зеленская.

Сегодня, 19 сентября, с 6:30 утра по местному времени (8:30 по Киеву) будут проходить церемония похорон королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве и торжественная служба в часовне Святого Георгия в Виндзоре, онлайн-трансляцию которых вы сможете посмотреть на "Телеграфе".

Официальные государственные похороны начнутся в 13:00 по Киеву в Вестминстерском аббатстве, куда тело королевы перенесут из Вестминстер-холла в сопровождении нового короля Карла III, а также принцев Уильяма и Гарри. В конце отпевания в 13:55 в аббатстве и по всей Великобритании состоится минута молчания.

Затем гроб будет доставлен в Виндзор. Пешая процессия проследует к Арке Веллингтону в Гайд-парке. Король и члены королевской семьи также будут следовать за гробом. У Арки Веллингтона гроб с телом Елизаветы II перенесут в катафалк, который затем отправится в Виндзорский замок, где пройдет погребальная церемония в присутствии лишь ближайших родственников королевы.

Королева будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI вместе со своим мужем принцем Филиппом, который скончался 9 апреля 2021 года.

Онлайн-трансляция похорон Ее Величества королевы Елизаветы II

Напомним, что королевы Елизаветы II не стало 8 сентября. После нее на трон Великобритании взошел ее старший сын Чарльз, который тут же сменил официальное имя на Карл (Чарльз) III. Какие проблемы имеются с транскрипцией имени нового монарха на другие языки, внимательно исследовал "Телеграф".

Также стоить отметить, что из-за похорон Елизаветы II разгорается скандал, в котором замешаны лидеры многих стран.