Король Великобритании Карл III или Чарльз III? Мнения историков и филологов разошлись

Украинские специалисты и пользователи соцсетей уже второй день пытаются победить в новом языковом батле

Принц Уэльский Чарльз после смерти матери Елизаветы II стал королем Великобритании и королевств Содружества. Но как в британском обществе, так и в Украине возник вопрос: как правильно называть нового британского монарха — Чарльз III или Карл III? Поскольку многие зарубежные и отечественные СМИ стали называть его именно Карлом. В свою очередь путаница с именами спровоцировала новые языковые споры среди украинских пользователей соцсетей.

Своими соображениями на этот счет с "Телеграфом" поделились историки и языковеды.

"На самом деле, это предмет договоренности. Существует огромный корпус украинских текстов, касающихся истории Британии, точнее Англии, где имена королей из династии Стюартов представляются, как Карл I и Карл II. Вряд ли сейчас можно исправить все эти тексты и потому уже по инерции Следующий британский король, имеющий третий порядковый номер, должен отвечать предыдущим переводам: если называть нынешнего короля Чарльз III, тогда возникает вопрос, где Чарльз I или Чарльз II? Обычно, потому что есть пример, в частности с португальскими королями, имена которых не переводятся: король Карлуш (звучащий "Карлуш" на португальском) переводится, как Карл, а, например, король Жоан (который — Иоанн за этим правилом) не переводится. Поэтому, опять же, это просто — предмет договоренности. Если все договорятся, то будем называть либо Карлом III, либо Чарльзом III", — говорит историк, публицист Алексей Мустафин.

Подобного мнения придерживается украинский историк Сергей Громенко: "Если вас интересует моя позиция, то я буду писать "Карл", потому что так мне будет проще. Ведь если сейчас писать "Чарльз", то надо всех предыдущих английских королей переписывать во всех книгах и учебниках. Это немного замахивает. Но кто хочет писать "Чарльз", Бог с ними, пусть пишут".

В то же время языковед Александр Авраменко имеет противоположный взгляд на имя британского монарха.

"В английском языке — "Чарльз", во французском "Шарль", в испанском "Карлос", у россиян — "Карл". По моему мнению, надо называть короля максимально приближенным к языку страны монарха. Раз это британский король, то стоит называть его Чарльзом. Если же британцы начнут называть своего короля Карлом, тогда и нам стоит так делать", — отметил он в комментарии "Телеграфу".

А писательница Лариса Ницой, комментируя нам очередные языково-исторические противоречия и неразбериху, призвала не искажать имени нового короля Великобритании и не обращать внимания на русскую языковую традицию по отношению к именам.

"Мы должны называть монарха так, как он себя называет, а не придумывать ему какие-то наши имена. Как он себя называет, так нужно и нам его именовать. Для того чтобы понять его официальное имя и статус короля, нужно дождаться коронации. Во время этой церемонии мы поймем, как на самом деле зовут британского короля. Считаю, что мы без всяких искажений должны называть его так, как его будет называть его страна, его подданные и как он сам себя будет величать. Замечу, что мы не должны идти по московскому пути, не должны называть так, как московиты себе придумали. Нам к ним безразлично. Потому что очень часто мы киваем на них, а как же в россии. Мы не должны двигаться ни вопреки московитам, ни учитывая их, ни так, как у россиян. Мы вообще должны о них забыть и идти своим путём, принимать свои решения. В языковых вопросах тоже. И также по вопросу имени короля Британии. Поэтому дождемся официальной коронации и услышим, как его зовут и будем именовать его так, как его назовут", — объяснила она.

Отметим, что собственное имя Чарльз (Charles) происходит от старогерманского слова karl, которое означает свободный человек. В россии по языковой традиции конца XIX века британских королей называли именно на немецкую манеру: не Джордж, а Георг, не Уильям, а Вильгельм, не Чарльз, а Карл. Поэтому среди украинцев и возникла неразбериха и немало споров в соцсетях.