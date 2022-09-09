Король Великої Британії Карл III чи Чарльз III? Думки істориків та філологів розійшлися

Українські фахівці та користувачі соцмереж вже другий день намагаються перемогти у новому мовному батлі

Принц Уельський Чарльз після смерті своєї матері Єлизавети ІІ став королем Великої Британії та королівств Співдружності. Але, як у британському суспільстві, так і в Україні виникло питання: як правильно називати нового британського монарха — Чарльз III чи Карл ІІІ? Оскільки чимало закордонних та вітчизняних ЗМІ почали називати його саме Карлом. Своєю чергою плутанина з іменами спровокувала нові мовні сперечання серед українських користувачів соцмереж.

Своїми міркуваннями з цього приводу з "Телеграфом" поділилися історики та мовознавці.

"Насправді, це — предмет домовленості. Існує величезний корпус українських текстів, які стосуються історії Британії, точніше Англії, де імена королів з династії Стюартів подаються, як Карл I та Карл II. Навряд чи зараз можна виправити всі ці тексти й тому вже за інерцією наступний британський король, який має третій порядковий номер, він ніби-то має відповідати попереднім перекладам. Якщо називати нинішнього короля Чарльз III, тоді виникає запитання, де Чарльз I чи Чарльз II? Власне, правила української мови, які наразі існують, вони визначають, що зазвичай імена монархів перекладаються. Зазвичай, тому що є приклад, зокрема з португальськими королями, імена яких не перекладаються: король Карлуш (який звучить "Карлуш" португальською) перекладається, як Карл. А, наприклад, король Жоан (який — Іоан за цим правилом) не перекладається. Тому, знову ж таки, це просто — предмет домовленості. Якщо всі домовляться, то будемо називати або Карлом III, або Чарльзом III", — каже історик, публіцист Олексій Мустафін.

Подібної думки дотримується український історик Сергій Громенко: "Якщо вас цікавить моя позиція, то я буду писати "Карл", тому що так мені буде простіше. Адже якщо зараз писати "Чарльз", то треба всіх попередніх англійських королів переписувати в усіх книжках та підручниках. Це трохи замахує. Але хто хоче писати "Чарльз", Бог з ними, хай пишуть".

Водночас мовознавець Олександр Авраменко має протилежний погляд стосовно імені британського монарха.

"В англійській мові — "Чарльз", у французькій "Шарль", в іспанській "Карлос", у росіян — "Карл". На мою думку, треба називати короля максимально наближено до мови країни монарха. Раз це британський король, то варто називати його Чарльзом. Якщо ж британці почнуть називати свого короля Карлом, тоді і нам варто буде так робити", — зауважив він у коментарі "Телеграфу".

А письменниця Лариса Ніцой, коментуючи нам чергові мовно-історичні суперечності та плутанину, закликала не спотворювати імені нового короля Великобританії й не звертати уваги на російську мовну традицію стосовно імен.

"Ми повинні називати монарха так, як він себе називає, а не вигадувати йому якісь наші імена. Як він себе називає, так треба й нам його іменувати. Для того, щоб зрозуміти його офіційне ім`я і статус короля, треба дочекатися коронації. Під час цієї церемонії ми зрозуміємо, як насправді звати британського короля. Вважаю, що ми без всяких спотворень повинні називати його так, як його буде називати його країна, його піддані і як він себе сам буде величати. Зауважу, що ми не повинні йти московським шляхом, не повинні називати так, як московити собі придумали. Нам до них байдуже. Тому, що дуже часто ми киваємо на них, а як же в рф. Ми не повинні рухатися ні всупереч московитам, ні з огляду на них, ні так, як у росіян. Ми взагалі повинні про них забути і йти своїм шляхом, приймати свої рішення. В мовних питаннях також. І також у питанні імені короля Британії. Тому дочекаємося офіційної коронації і почуємо, як його звати та будемо іменувати його так, як його назвуть", — пояснила вона.

Зазначимо, що власне ім'я Чарльз (Charles) походить від старонімецького слова "karl", яке означає "вільна людина". У росії за мовною традицією кінця XIX ст., британських королів називали саме на німецьку манеру: не Джордж, а Георг, не Вільям, а Вільгельм, не Чарльз, а Карл. Тому серед українців і виникла плутанина і чимало сперечань в соцмережах.