Принца Чарльза проголосять королем із запізненням: в чому причина затримки

У Великій Британії триває підготовка до засідання Ради з престолонаслідування

Британський принц Чарльз, який після смерті своєї матері, королеви Єлизавети ІІ успадкував престол і обрав собі тронне ім’я Карл (Чарльз) ІІІ, буде проголошений монархом із історичною затримкою. Рада з престолонаслідування збереться у суботу, 10 вересня, тобто порушить традиційний період у 24 години з моменту смерті попереднього суверена.

Як пише видання ITV, причина затримки у тому, що про смерть Єлизавети ІІ стало відомо у другій половині дня і часу на підготовку засідання Ради у п’ятницю забракло. Ще одна проблема в тому, що зараз кількість людей, які отримали пожиттєве право засідати у цій Раді, перевищує 700 осіб. Тож було прийнято рішення, що до проголошення принца Чарльза королем буде допущено 200 з них. Із вибором цих 200 також виникли певні накладки.

Окрім того голова Палати громад і лорд-голова Ради Пенні Мордонт, хоч і була схвалена на цих посадах покійною королевою одночасно з призначенням Ліз Трасс прем’єр-міністром, не мала відповідного офіційного оголошення. Саме через погіршення стану Єлизавети ІІ у середу. Усі ці формальності мають бути залагоджені до 10 вересня.

За традицією, Рада з престолонаслідування має також зібратись раніше за парламент, а засідання парламенту повинно відбутись якомога скоріше після смерті монарха. Проголошення нового суверена Сполученого Королівства відбувається уже з урахуванням обраного ним тронного імені. Новий монарх та його дружина чи чоловік (цього разу це Чарльз та Камілла) теж беруть участь у засіданні Ради. Після цього відбудеться засідання Таємної ради під головуванням нового короля, на якому Карл (Чарльз) ІІІ прийме присягу. Вдруге він повторить її перед парламентом за кілька місяців. Лише після цього має відбутись публічне проголошення нового короля. А тоді почнеться підготовка до церемонії коронації.

Як повідомляв "Телеграф", українські можновладці висловили співчуття британському народові через смерть Єлизавети ІІ, назвавши покійну королеву людиною-епохою та втратою для всього світу.