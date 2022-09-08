"Наші думки з вами": українська влада висловила співчуття Великій Британії з приводу смерті Єлизавети ІІ

Королева Єлизавета ІІ уособлювала цілу епоху у світовій історії, написав глава українського уряду

Політичне керівництво України відреагувало на смерть королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, яка померла у четвер, 8 серпня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter: "З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в свою чергу, написав: "Королева Єлизавета ІІ уособлювала цілу епоху у світовій історії, була прикладом лідерства та служіння своєму народу. Україна тепло згадуватиме безцінну підтримку Її Величності. Висловлюємо глибокі співчуття королівській родині, Сполученому Королівству та всім народам Співдружності".

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що королева була монархом-рекордсменом на троні: "Щирі співчуття народу Великої Британії з невимовною втратою. Її Величність Королева Єлизавета ІІ була одним із тих монархів, хто правив найдовше. Її щиро підтримувала та любила нація. Вона була справжнім взірцем мудрості, порядності, виваженості та милосердя. Людина-Епоха. RIP".

В Офісі президента також висловили співчуття. "Найглибші співчуття королівській родині та народу Великобританії. Це велика втрата для всього світу. Королева Єлизавета II була людиною великої мудрості, внутрішньої сили та гідності, видатним символом британського характеру. Вічна пам'ять Її Величності. Протягом 70-річного правління Її Величності її відданість своїй ролі та обов’язкам була взірцевою. Але, перш за все, саме її людські якості, тепло та співчуття, надихнули мільярди людей у всьому світі", — написав глава ОП Андрій Єрмак.