"Наши мысли с вами": украинские власти выразили соболезнования Великобритании по поводу смерти Елизаветы II

Королева Елизавета II олицетворяла целую эпоху в мировой истории, написал глава украинского правительства

Политическое руководство Украины отреагировало на смерть королевы Великобритании Елизаветы II, умершей в четверг, 8 августа 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter: "С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами".

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, написал : "Королева Елизавета II олицетворяла целую эпоху в мировой истории, была примером лидерства и служения своему народу. Украина будет тепло вспоминать бесценную поддержку Ее Величества. Выражаем глубокие соболезнования королевской семье, Соединенному Королевству и всем народам Содружества".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что королева была монархом-рекордсменом на троне : "Искренние соболезнования народу Великобритании в связи с невыразимой потерей. Ее Величество Королева Елизавета II была одним из тех монархов, которые правили дольше всего. Ее искренне поддерживала и любила нация. Она была настоящим образцом мудрости, порядочности, взвешенности и милосердия. Человек-Эпоха. RIP".

В Офисе президента также выразили соболезнования. "Самые глубокие соболезнования королевской семье и народу Великобритании. Это большая утрата для всего мира. Королева Елизавета II была человеком великой мудрости, внутренней силы и достоинства, выдающимся символом британского характера. Вечная память Ее Величеству. В течение 70-летнего правления Ее Величества ее преданность своей роли и обязанностям была образцовой. Но, прежде всего, именно ее человеческие качества, тепло и сочувствие вдохновили миллиарды людей во всем мире", — написал глава ОП Андрей Ермак.