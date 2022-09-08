Як королева Єлизавета II негласно підтримувала Україну

Британська королева часто використовувала жовто-сині кольори на публічних заходах після повномасштабного вторгнення рф в Україну

У четвер, 8 вересня, у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Члени британської родини, у тому числі й королева, не дозволяють собі політичні заяви, проте Єлизавета тонкими натяками все ж таки підтримувала Україну після початку повномасштабного вторгнення росії до нашої країни.

"Телеграф" розповідає, як королева негласно підтримувала Україну. Єлизавета ІІ іноді публічно демонструвала, що вона також із народом України, попри те, що ніколи не висловлювала свою політичну позицію.

Приміром, під час аудієнції з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо у березні на столі біля Її Величності стояла ваза з композицією із синьо-жовтих квітів.

Єлизавета II та Джастін Трюдо

Перед цим Королева Єлизавета ІІ зробила щедру пожертву на допомогу Україні у Комітет з надзвичайних ситуацій, який підтримував українських біженців. Примітно, що Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

У травні Єлизавета II з’явилася на публіці у жовтому пальті з блакитним декором у вигляді квітки на капелюшку. Дехто вважає, що це був тонкий натяк на підтримку України.

Королева особисто відкривала меморіальну дошку на честь офіційного відкриття лінії "Елізабет" на вокзалі Паддінгтон у Лондоні

Додамо, що вся королівська родина підтримує Україну.

"Телеграф" віддаючи данину пам’яті Єлизаветі II, вирішив пройтися по основних віхах життя королівської особи.

Раніше спадкоємець Єлизавети II зробив першу заяву після смерті королеви.