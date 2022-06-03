Меган Маркл та Кейт Міддлтон розсадили на ювілеї королеви Єлизавети: у чому причина

Раніше Меган Маркл звинувачувала Кейт Міддлтон у тому, що вона змушує її плакати.

У п’ятницю, 3 червня, продовжилося святкування 70-річного ювілею на честь правління королеви Великобританії Єлизавети ІІ. У соборі святого Павла в Лондоні пройшла урочиста служба, яку винуватиця урочистості, до речі, пропустила через погане самопочуття, на якій зібралися всі члени королівської родини, і навіть прилетіли зі США принц Гаррі та Меган Маркл.

Шанувальники королівської сім’ї помітили, що цього року дружини принців Гаррі та Вільяма на службі сиділи дуже далеко одна від одної. Багато хто вирішив, що вони спеціально так розсілися, проте причина трохи інша, повідомляє mirror.

Виявляється, причиною такої відстані між Меган та Кейт — королівський протокол. За традицією члени королівської сім’ї прибувають у порядку старшинства, а це означає, що принц Чарльз останній, хто заходить у собор без королеви.

Першими прибули найменш високопоставлені члени королівської сім’ї: Майк і Зара Тіндалл, граф і графиня Уесекські, після були принцеси Беатріс і Євгенія та їхні чоловіки, а потім принц Гаррі і Меган Маркл. Передостанніми в собор прийшли і Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II натякнула, що підтримує Україну у боротьбі з окупантом. На один із заходів королева Великобританії публічно продемонструвала вбрання з жовто-синіми квітами.