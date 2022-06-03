Меган Маркл и Кейт Миддлтон рассадили на юбилее королевы Елизаветы: в чем причина

Ранее Меган Маркл обвиняла Кейт Миддлтон в том, что она заставляет ее плакать.

В пятницу, 3 июня, продолжилось празднование 70-летнего юбилея в честь правления королевы Великобритании Елизаветы II. В соборе святого Павла в Лондоне прошла торжественная служба, которую виновница торжества кстати пропустила из-за плохого самочувствия, на которой собрались все члены королевской семьи, и прилетели из США даже принц Гарри и Меган Маркл.

Поклонники королевской семьи заметили, что в этом году, жены принцев Гарри и Уильяма на службе сидели очень далеко друг от друга. Многие решили, что они специально так расселись, однако причина немного другая, сообщает mirror.

Оказывается, причиной такого расстояния между Меган и Кейт — королевский протокол. По традиции члены королевской семьи прибывают в порядке старшинства, а это означает, что принц Чарльз последний, кто заходит в собор в отсутствие королевы.

Итого, первыми прибыли наименее высокопоставленные члены королевской семьи: Майк и Зара Тиндалл, граф и графиня Уэссекские, после были принцессы Беатрис и Евгения и их мужья, а затем принц Гарри и Меган Маркл. Предпоследними в собор пришли и Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Ранее сообщалось, что Елизавета II намекнула, что поддерживает Украину в ее борьбе с оккупантом. На одно из мероприятий королева Великобритании публично продемонстрировала наряд с желто-синими цветами.