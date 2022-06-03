Королева Елизавета не пришла на празднование собственного юбилея из-за проблем со здоровьем: подробности

Ее Величество не появилась на второй день празднования в честь 70-летия своего правления

Королева Великобритании Елизавета II в пятницу, 3 июня, пропустила торжественную службу в соборе святого Павла в честь 70-летия своего правления из-за "дискомфорта", который она испытала в ходе торжеств 2 июня. Саму службу Ее Величество смотрела по телевизору.

Об этом сообщает Reuters. 96-летняя королева "неохотно отказалась от службы в пятницу". Издание пишет, что Елизавета II испытала "некоторый дискомфорт" во время событий в четверг. В этот день практически вся королевская семья наблюдала с балкона Букингемского дворца за пролетом ВВС Великобритании. Также на службе отсутствовал второй сын Елизаветы II, 62-летний принц Эндрю, у которого обнаружили COVID-19.

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Напомним, что в честь годовщины правления королевы по всей стране проходят празднования Платинового юбилея. Это первый юбилей королевы без ее мужа, принца Филиппа, который умер в прошлом году.

Четырехдневные праздничные выходные, а именно с 2 по 5 июня, включают в себя различные общественные мероприятия. Во второй день в соборе Святого Павла прошла служба благодарения за правление королевы. А на третий день утром в Эпсом-Даунс состоится конное дерби. Торжества завершатся в воскресенье народными гуляньями и пикниками.

Добавим, что сейчас Елизавета II находится на троне дольше, чем кто-либо из ее предшественников за 1000 лет, и она является третьим по продолжительности правящим монархом суверенного государства. Опросы общественного мнения показывают, что она по-прежнему пользуется огромной популярностью и уважением среди британцев.

Ранее сообщалось, что Елизавета II намекнула, что поддерживает Украину в ее борьбе с оккупантом. На одно из мероприятий королева Великобритании публично продемонстрировала наряд с желто-синими цветами.