Королева Єлизавета не прийшла на святкування власного ювілею через проблеми зі здоров’ям: подробиці

Її Величність не з’явилася на другий день святкування на честь 70-річчя свого правління

Королева Великої Британії Єлизавета II у п’ятницю, 3 червня, пропустила урочисту службу в соборі святого Павла на честь 70-річчя свого правління через "дискомфорт", який вона зазнала під час урочистостей 2 червня. Саму службу Її Величність дивилася по телевізору.

Про це повідомляє Reuters. 96-річна королева "неохоче відмовилася від служби у п’ятницю". Видання пише, що Єлизавета II зазнала "деякого дискомфорту" під час подій у четвер. Цього дня практично вся королівська сім’я спостерігала з балкона Букінгемського палацу за прольотом ВПС Великої Британії. Також на службі був відсутній другий син Єлизавети II, 62-річний принц Ендрю, у якого виявили COVID-19.

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Нагадаємо, що на честь роковин правління королеви по всій країні відбуваються святкування Платинового ювілею. Це перший ювілей королеви без її чоловіка, принца Філіпа, який помер минулого року.

Чотириденні святкові вихідні, а саме з 2 по 5 червня, включають різні громадські заходи. Другого дня в соборі Святого Павла пройшла служба подяки за правління королеви. А на третій день вранці в Епсом-Даунсі відбудеться кінне дербі. Урочистості завершаться в неділю народними гуляннями та пікніками.

Додамо, що зараз Єлизавета II перебуває на троні довше, ніж будь-хто з її попередників за 1000 років, і вона є третім за тривалістю правлячим монархом суверенної держави. Опитування громадської думки показують, що вона, як і раніше, користується величезною популярністю та повагою серед британців.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II натякнула, що підтримує Україну у боротьбі з окупантом. На один із заходів королева Великої Британії публічно продемонструвала вбрання з жовто-синіми кольорами.