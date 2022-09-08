Как королева Елизавета II негласно поддерживала Украину

Британская королева частенько использовала желто-синие цвета на публичных мероприятиях после полномасштабного вторжения рф в Украину

В четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Члены британской семьи, в том числе и королева, не позволяют себе политические заявления, однако Елизавета тонкими намеками все же поддерживала Украину после начала полномасштабного вторжения рф в нашу страну.

"Телеграф" рассказывает, как королева негласно поддерживала Украину. Елизавета ІІ иногда публично демонстрировала, что она тоже с народом Украины, несмотря на то, что никогда не выражала свою политическую позицию.

К примеру, во время аудиенции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в марте на столе у Ее Величества стояла ваза с композицией из сине-желтых цветов.

Елизавета II и Джастин Трюдо

Перед этим Королева Елизавета II сделала щедрое пожертвование на помощь Украине в Комитет по чрезвычайным ситуациям, который поддерживал украинских беженцев. Примечательно, что Букингемский дворец отказался предоставить какие-либо подробности, заявив, что это личное дело.

В мае Елизавета II появилась на публике в желтом пальто с голубым декором в виде цветка на шляпке. Некоторые посчитали, что это был тонкий намек на поддержку Украины.

Королева лично открывала мемориальную доску в честь официального открытия линии "Элизабет" на вокзале Паддингтон в Лондоне

Добавим, что вся королевская семья поддерживает Украину.

"Телеграф" отдавая дань памяти Елизавете II, решил пройтись по основным вехам жизни королевской особы.

Ранее наследник Елизаветы II сделал первое заявление после смерти королевы.