70 років на троні Британії: як змінювалася Єлизавета II під час правління (фото)
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За своє довге життя Єлизавета II побачила чимало історичних подій та пережила багатьох іменитих політиків
Британська королева Єлизавета II, яка так довго зберігала титул найвпливовішого і найстарішого монарха на планеті, відійшла в інший світ 8 вересня на 97-му році життя. Втративши чоловіка, принца Філіпа, торік, Її Величність значно "здала" в плані здоров’я, про що не раз судачили світові таблоїди. Її відхід, безперечно, став ударом для більшості підданих та її шанувальників в інших країнах.
"Телеграф" ж, віддаючи данину пам’яті Єлизавети II, вирішив пройтися основними віхами життя королівської особи. У цьому матеріалі ми докладно згадаємо, як виглядала "Лілібет" (прізвисько королеви в сім’ї) у дитинстві, а також те, як вона змінилася за час перебування на троні.
Як відомо, народилася Єлизавета 21 квітня 1926 року. Місцем її появи на світ став Лондон. Вона була первістком герцога Йорського Альберта та його дружини, також Єлизавети.
Більшість родичів любили маленьку принцесу. Їй навіть дали прізвисько "Лілібет", яке так і залишилося за нею навіть у дорослому віці. Відомо, що таке звернення до дружини використовував і її чоловік, покійний принц Філіп.
Майбутня монарх пережила Другу світову війну. 1940 року, будучи 14-річним підлітком, вона навіть відвідала радіо ВВС, де стала учасницею програми "Дитяча година". У своїй промові вона звернулася до дітей, яким довелося евакуюватися з Великої Британії до Канади, Америки та інших країн, з найкращими побажаннями в "ці темні часи".
Ось так Єлизавета II виглядала 1945 року — вона навіть стала однією із членів Жіночого допоміжного територіального корпусу Британії. Разом з іншими новобранцями вона протягом трьох тижнів опановувала основи автомеханіки. Тут же майбутня королева навчилася водити вантажівку. При цьому вона не гребувала носити військову форму, вважаючи це за честь.
Будучи 21-річною дівчиною, вона вийшла заміж за принца Філіпа. Урочисте одруження відбулося у Вестмінстерському абатстві 20 листопада 1947 року. До речі, цікавий факт — Філіп був чотириюрідним братом Єлизавети.
Наступного року, 1948-го, Єлизавета народила свого первістка — Чарльза. У 1950-у на світ з’явилася друга дитина майбутнього королівського подружжя — дівчинка Анна.
Батько Єлизавети помер у січні 1952 року від раку легень. Коли батько помер, майбутня королева перебувала з робочим візитом біля Кенії. До Великої Британії вона повернулася вже у найвищому монаршому титулі.
Офіційна коронація Єлизавети II відбулася у червні 1953 року. Мільйони людей спостерігали за цим заходом як наживо, так і біля екранів телевізорів.
Перше телевізійне звернення до британської нації відбулося у королеви 1957 року. Пізніше такий варіант спілкування з підданими став для Єлизавети ІІ гарною традицією.
До речі, не всі члени королівської родини мають можливість успадкувати престол з права крові. Наприклад, принц Чарльз, який займе трон Великої Британії після смерті високопоставленої матері, отримав свій початковий титул і Корону принца Уельського аж 1969 року.
Королева Єлизавета II багато подорожувала — як країною, так і світом. 25-річний ювілей свого правління вона відзначила масштабною поїздкою по Великій Британії.
Пам’ятаєте, що Єлизавета II вміла керувати вантажівкою? Ось ще один цікавий факт: вона спробувала навіть стріляти із автомата SA80. Це сталося під час відвідування королевою Армійської стрілецької асоціації, яка перебувала у Біслі.
А ось і трагічна сторінка королівської родини. На наступному знімку Єлизавета II сфотографована після смерті принцеси Діани у 1997 році. Як відомо, Діана загинула під час моторошної автокатастрофи.
Відволічемося на щось хороше. Далі – фото королеви Єлизавети у 2005, 2011 та 2018 роках на весіллях різних членів родини. Це одруження принца Чарльза з Каміллою Паркер-Боулз, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також принца Гаррі та Меган Маркл.
А ось так Єлизавета та принц Філіп виглядали у 60-річний ювілей свого одруження. Тоді фотограф зняв їх у маєтку Бродлендс, що знаходиться в Хемпширі.
На жаль, 2021 року чоловіка королеви не стала. Через коронавірусні обмеження прощання з принцом Філіпом вийшло більш ніж скромним. Сама ж "Лілібет" виглядала вбитою горем, хоч і приховувала обличчя за чорною маскою.
А це одне з останніх фото королеви Єлизавети. Вона зроблена у вівторок, 6 вересня, під час зустрічі монарха з новообраним прем’єр-міністром Великобританії Ліз Трасс. Ще два дні тому ще ніхто й подумати не міг, що загальної улюблениці Британії (і не тільки) так скоро не стане.
До речі, історія життя Єлизавети II справді дуже цікава. Багато фактів про цю дивовижну жінку ви могли і не знати, але спеціально на такий випадок "Телеграф" підготував окремий матеріал.