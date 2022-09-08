70 років на троні Британії: як змінювалася Єлизавета II під час правління (фото)

За своє довге життя Єлизавета II побачила чимало історичних подій та пережила багатьох іменитих політиків

Британська королева Єлизавета II, яка так довго зберігала титул найвпливовішого і найстарішого монарха на планеті, відійшла в інший світ 8 вересня на 97-му році життя. Втративши чоловіка, принца Філіпа, торік, Її Величність значно "здала" в плані здоров’я, про що не раз судачили світові таблоїди. Її відхід, безперечно, став ударом для більшості підданих та її шанувальників в інших країнах.

"Телеграф" ж, віддаючи данину пам’яті Єлизавети II, вирішив пройтися основними віхами життя королівської особи. У цьому матеріалі ми докладно згадаємо, як виглядала "Лілібет" (прізвисько королеви в сім’ї) у дитинстві, а також те, як вона змінилася за час перебування на троні.

Як відомо, народилася Єлизавета 21 квітня 1926 року. Місцем її появи на світ став Лондон. Вона була первістком герцога Йорського Альберта та його дружини, також Єлизавети.

Новонароджена Єлизавета ІІ разом зі своїми батьками

Більшість родичів любили маленьку принцесу. Їй навіть дали прізвисько "Лілібет", яке так і залишилося за нею навіть у дорослому віці. Відомо, що таке звернення до дружини використовував і її чоловік, покійний принц Філіп.

Маленька Лілібет

Майбутня монарх пережила Другу світову війну. 1940 року, будучи 14-річним підлітком, вона навіть відвідала радіо ВВС, де стала учасницею програми "Дитяча година". У своїй промові вона звернулася до дітей, яким довелося евакуюватися з Великої Британії до Канади, Америки та інших країн, з найкращими побажаннями в "ці темні часи".

14-річна Єлизавета під час запису на радіо

Ось так Єлизавета II виглядала 1945 року — вона навіть стала однією із членів Жіночого допоміжного територіального корпусу Британії. Разом з іншими новобранцями вона протягом трьох тижнів опановувала основи автомеханіки. Тут же майбутня королева навчилася водити вантажівку. При цьому вона не гребувала носити військову форму, вважаючи це за честь.

Єлизавета вміла водити військову вантажівку

Будучи 21-річною дівчиною, вона вийшла заміж за принца Філіпа. Урочисте одруження відбулося у Вестмінстерському абатстві 20 листопада 1947 року. До речі, цікавий факт — Філіп був чотириюрідним братом Єлизавети.

Весілля Єлизавети та Філіпа

Наступного року, 1948-го, Єлизавета народила свого первістка — Чарльза. У 1950-у на світ з’явилася друга дитина майбутнього королівського подружжя — дівчинка Анна.

Єлизавета II з первістком Чарльзом

Батько Єлизавети помер у січні 1952 року від раку легень. Коли батько помер, майбутня королева перебувала з робочим візитом біля Кенії. До Великої Британії вона повернулася вже у найвищому монаршому титулі.

Єлизавета 1952 року на похороні батька

Офіційна коронація Єлизавети II відбулася у червні 1953 року. Мільйони людей спостерігали за цим заходом як наживо, так і біля екранів телевізорів.

Коронація Єлизавети II

Перше телевізійне звернення до британської нації відбулося у королеви 1957 року. Пізніше такий варіант спілкування з підданими став для Єлизавети ІІ гарною традицією.

Королева Єлизавета ІІ під час першого телевізійного звернення

До речі, не всі члени королівської родини мають можливість успадкувати престол з права крові. Наприклад, принц Чарльз, який займе трон Великої Британії після смерті високопоставленої матері, отримав свій початковий титул і Корону принца Уельського аж 1969 року.

Під час коронації принца Чарльза

Королева Єлизавета II багато подорожувала — як країною, так і світом. 25-річний ювілей свого правління вона відзначила масштабною поїздкою по Великій Британії.

Королева Єлизавета II у 1977 році

Пам’ятаєте, що Єлизавета II вміла керувати вантажівкою? Ось ще один цікавий факт: вона спробувала навіть стріляти із автомата SA80. Це сталося під час відвідування королевою Армійської стрілецької асоціації, яка перебувала у Біслі.

Королева Єлизавета була небезпечною жінкою

А ось і трагічна сторінка королівської родини. На наступному знімку Єлизавета II сфотографована після смерті принцеси Діани у 1997 році. Як відомо, Діана загинула під час моторошної автокатастрофи.

Єлизавета ІІ після смерті принцеси Діани

Відволічемося на щось хороше. Далі – фото королеви Єлизавети у 2005, 2011 та 2018 роках на весіллях різних членів родини. Це одруження принца Чарльза з Каміллою Паркер-Боулз, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також принца Гаррі та Меган Маркл.

Весілля принца Чарльза

Весілля Вільяма та Кейт Міддлтон

Весілля Гаррі та Меган Маркл

А ось так Єлизавета та принц Філіп виглядали у 60-річний ювілей свого одруження. Тоді фотограф зняв їх у маєтку Бродлендс, що знаходиться в Хемпширі.

Королева Єлизавета дуже любила свого чоловіка

На жаль, 2021 року чоловіка королеви не стала. Через коронавірусні обмеження прощання з принцом Філіпом вийшло більш ніж скромним. Сама ж "Лілібет" виглядала вбитою горем, хоч і приховувала обличчя за чорною маскою.

Королева Єлизавета на похороні чоловіка

А це одне з останніх фото королеви Єлизавети. Вона зроблена у вівторок, 6 вересня, під час зустрічі монарха з новообраним прем’єр-міністром Великобританії Ліз Трасс. Ще два дні тому ще ніхто й подумати не міг, що загальної улюблениці Британії (і не тільки) так скоро не стане.

Єлизавета II та Ліз Трасс

До речі, історія життя Єлизавети II справді дуже цікава. Багато фактів про цю дивовижну жінку ви могли і не знати, але спеціально на такий випадок "Телеграф" підготував окремий матеріал.