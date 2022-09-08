Здоров’я королеви Єлизавети ІІ різко погіршилось: в замок до неї прибули спадкоємці

Королева Англії відчула погіршення здоров'я сьогодні вранці, їй знадобилась допомога медиків

Стан здоров’я британської королеви Єлизавети II, яка буквально вчора прийняла призначення Ліз Трасс прем’єр-міністром Великої Британії, різко погіршився. Монархиню взяли під нагляд лікарів у шотландському замку Балморал, до неї прибули перші двоє наступників престолу – син принц Чарльз та старший онук принц Вільям. Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

Про те, що стан королеви Англії викликає серйозні занепокоєння свідчить, що про погіршення її здоровя оголосили спеціальним повідомленням королівської прес-служби. У повідомленні йдеться, що монархині стало зле кілька годин тому. "Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева, як і раніше, почувається комфортно і в Балморалі".

На шляху до міста Абердин, де розташований замок, перебувають також принц Гаррі та його дружина Меган Маркл. Подружжя, яке мешкає у США, зараз гостює у Сполученому Королівстві. Герцогиня Кейт Міддлтон тим часом залишилась у Віндзорському замку з дітьми.

Британська преса повідомляє, що до Шотландії виїхав не лише принц Чарльз, а й решта трьоє дітей Єлизавети — принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард. Біля замку зібрались десятки підданих королеви, які непокояться за неї і бажають одужання.

Колишній королівський кореспондент Бі-бі-сі Річард Самнер стверджує, що формулювання, вжиті Букінгемським палацом, а також те, що до Шотландії вирушили найближчі родичі Єлизавети II, свідчить, що справа дуже серйозна. Він зазначив, що політика королівської родини останнім часом ретельно применшувала проблеми зі здоров’ям королеви, але люди, знайомі з королівським протоколом підозрювали, що йдеться про щось серйозніше, ніж звичайні проблеми з мобільністю. "Коли тобі 96 років, звісно, ​​ти не можеш розраховувати на здоров'я 25-річного", — додав Самнер.

Як повідомляв "Телеграф", у червні цього року Єлизавета II відсвяткувала 70-річний ювілей свого сходження на трон. Таким чином вона стала рекордсменкою серед всіх британських монархів. Святковий парад Її Величність приймала особисто, стоячи на балконі Букінгемського палацу. Проте урочисту службу у соборі святого Павла пропустила саме через проблеми зі здоров'ям.