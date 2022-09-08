Здоровье королевы Елизаветы II резко ухудшилось: в замок к ней прибыли наследники

Королева Англии почувствовала ухудшение здоровья сегодня утром, ей понадобилась помощь медиков

Состояние здоровья британской королевы Елизаветы II, буквально вчера принявшей назначение Лиз Трасс премьер-министром Великобритании, резко ухудшилось. Монархиню взяли под наблюдение врачей в шотландском замке Балморал, к ней прибыли первые два престолонаследника – сын принц Чарльз и старший внук принц Уильям. Об этом сообщает Би-би-си.

О том, что состояние королевы Англии вызывает серьезное беспокойство, свидетельствует, что об ухудшении ее здоровья объявили специальным сообщением королевской пресс-службы. В сообщении говорится, что монархине стало плохо несколько часов назад. "После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы озабочены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале".

На пути в город Абердин, где расположен замок, находятся также принц Гарри и его жена Меган Маркл. Супруги, проживающие в США, сейчас гостят в Соединенном Королевстве. Герцогиня Кейт Миддлтон в это время осталась в Виндзорском замке с детьми.

Британская пресса сообщает, что в Шотландию выехал не только принц Чарльз, но и остальные трое детей Елизаветы — принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. У замка собрались десятки подданных королевы, которые беспокоятся о ней и желают выздоровления.

Бывший королевский корреспондент Би-би-си Ричард Самнер утверждает, что формулировки, употребленные Букингемским дворцом, а также то, что в Шотландию отправились ближайшие родственники Елизаветы II, свидетельствует, что дело очень серьезное. Он отметил, что политика королевской семьи в последнее время тщательно преуменьшала проблемы со здоровьем королевы, но люди, знакомые с королевским протоколом, подозревали, что речь идет о чем-то более серьезном, чем обычные проблемы с мобильностью. "Когда тебе 96 лет, конечно, ты не можешь рассчитывать на здоровье 25-летнего", — добавил Самнер.

Как сообщал "Телеграф", в июне этого года Елизавета II отпраздновала 70-летний юбилей своего восхождения на трон. Таким образом, она стала рекордсменкой среди всех британских монархов. Праздничный парад Ее Величество принимало лично, стоя на балконе Букингемского дворца. Однако торжественную службу в соборе святого Павла пропустила именно из-за проблем со здоровьем.