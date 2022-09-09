Принца Чарльза провозгласят королем с опозданием: в чем причина задержки

В Великобритании продолжается подготовка к заседанию Совета по престолонаследию

Британский принц Чарльз, который после смерти своей матери, королевы Елизаветы II унаследовал престол и избрал себе тронное имя Карл (Чарльз) III, будет провозглашен монархом с исторической задержкой. Совет по престолонаследию соберется в субботу, 10 сентября, то есть нарушит традиционный период в 24 часа с момента смерти предыдущего суверена.

Как пишет издание ITV, причина задержки в том, что о смерти Елизаветы II стало известно во второй половине дня и времени на подготовку заседания Совета в пятницу не хватило. Еще одна проблема в том, что сейчас количество людей, получивших пожизненное право заседать в этом Совете, превышает 700 человек. Так что было принято решение, что до провозглашения принца Чарльза королем будет допущено 200 из них. С выбором этих 200 также возникли некоторые накладки.

Кроме того, председатель Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордонт, хотя и была одобрена на этих должностях покойной королевой одновременно с назначением Лиз Трасс премьер-министром, не имела соответствующего официального объявления. Именно из-за ухудшения состояния Елизаветы II в среду. Все эти формальности должны быть улажены до 10 сентября.

По традиции, Совет по престолонаследию должен также собраться раньше парламента, а заседание парламента должно состояться как можно скорее после смерти монарха. Провозглашение нового суверена Соединенного Королевства происходит уже с учетом избранного им тронного имени. Новый монарх и его супруга или муж (на этот раз это Чарльз и Камилла) тоже принимают участие в заседании Совета. После этого состоится заседание Тайного совета под председательством нового короля, на котором Карл (Чарльз) ІІІ примет присягу. Во второй раз он повторит ее перед парламентом через несколько месяцев. Только после этого должно произойти публичное провозглашение нового короля. Затем начнется подготовка к церемонии коронации.

Как сообщал "Телеграф", украинские чиновники выразили соболезнования британскому народу из-за смерти Елизаветы II, назвав покойную королеву человеком-эпохой и утратой для всего мира.