Из-за похорон Елизаветы II разгорается скандал: задействованы лидеры многих стран

Почившего монарха планируют похоронить 19 сентября - до этого все желающие должны успеть воздать ей дань памяти

Великобритания продолжает скорбеть по смерти королевы Елизаветы II. Сейчас ее тело находится в Вестминстерском дворце, где в течении четырех дней будет проходить официальное прощание для всех желающих. Похороны же запланированы на 18 сентября, и уже на это мероприятие должны прибыть исключительно высокопоставленные чиновники и политики.

Именно из-за последних, как сообщает Politico, в Лондоне сейчас и разгорается скандал. Все потому, что в МИД Британии не позволяют даже лидерам других государств использовать личный транспорт для прибытия к месту похорон королевы. Вместо этого политикам предлагают воспользоваться услугами комфортабельных автобусов, которые уже предоставлены правительством страны.

При этом, как смогли узнать журналисты, президент США Джо Байден все же прибудет на церемонию прощания в личном бронированном лимузине. Часть дипломатов откровенно недовольна тем, что англичане делают исключения для "избранных". При этом информация о наличии разрешения для некоторых политиков добираться до места похорон Елизаветы II на личном транспорте уже подтверждена официально.

Основная причина скандала — то, что в МИД Великобритании не объяснили, при каких условиях высокопоставленным чиновникам будет разрешено не ехать в общем автобусе. Сейчас многие послы обращаются с прошениями позволить лидерам их стран тоже заиметь "исключение", но результат не оправдывает затраченных усилий.

"Наш президент с удовольствием поедет автобусом, если ему так скажут, но ему за 80, поэтому, если есть способ избежать этого, мы постараемся", — отмечает дипломат одной из стран.

Напомним, что королевы Елизаветы II не стало 8 сентября. После нее на трон Великобритании взошел ее старший сын Чарльз, который тут же сменил официальное имя на Карл (Чарльз) III. Какие проблемы имеются с транскрипцией имени нового монарха на другие языки, внимательно исследовал "Телеграф".